大廈維修搭棚釀災？香港大火警方赴工程公司查封文件 蒙頭再帶走1人

正在進行大維修的香港大埔宏福苑社區26日發生火災，至今已至少44死、64傷。警方懷疑工程搭棚的物料不符防火標準，又在大樓窗外發現易燃的發泡膠板，直指情況不尋常。香港警方已在27日凌晨以涉嫌「誤殺」拘捕負責維修的工程公司2名董事及1名工程顧問，一早又大動作前往公司辦公室，查封一箱箱文件，並以黑布蒙頭再帶走1名男子。

香港01報導，今日早上7點半，多名警員已在宏業建築工程有限公司位於新蒲崗的寫字樓（辦公大樓）蒐證，可見有一箱箱的文件及電腦被查封，相信是警方準備帶走進一步調查。至早上9點多，警員以黑布蒙頭、反手上銬一名男子，將他押上警車帶走調查。

起火的宏福苑樓齡超過40年，起火時8座大廈同時進行維修工程，外牆正搭建棚架，窗戶被發泡膠封實。消防人員在搜救期間，發現2個不尋常之處：包含大廈外牆保護網、防水帆布和塑膠布等物料，疑似未符合防火標準；以及在沒有被波及的大廈中，發現每層電梯大堂窗戶外被貼上易燃的發泡膠板，不排除這是火勢迅速蔓延的原因。

港警表示相信工程公司負責人「嚴重疏忽」，今日凌晨約2點在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，分別是涉事建築工程公司2名董事及1名工程顧問，年齡介於52至68歲，現正被扣查。

香港now新聞報導，翻查宏福苑的工程文件，大廈去年7月16日開始維修，包括進行清洗外牆、換喉以及噴漿等工程，並預計明年3至6月完成工程並拆除棚架；搭棚期間會使用發泡膠遮蓋單位外牆窗玻璃作保護，以免工程期間有碎砂石擊中玻璃窗。

香港警方和消防處已經成立專責小組，全面調查起火原因，並強調會調查承包商，包括大判、二判甚至工人，以盡快查找起火原因。