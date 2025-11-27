整理包／香港宏福苑「五級惡火」如何發生？救援進度、高樓逃生法一文掌握

香港新界大埔區一處高樓住宅社區「宏福苑」，於昨天（26日）驚傳嚴重火警，火勢由下午2時51分在外牆棚架開始燃燒，並迅速蔓延至鄰近的多棟大廈。這場駭人火警，目前已知至少有44人死亡、279人失聯。

這場香港近年罕見的高樓大火，短時間內造成嚴重傷亡與大批住戶失聯，引發外界對高樓防火、外牆施工安全與公共住宅管理的全面檢討。《聯合新聞網》帶您從最新傷亡進度、宏福苑背景、火勢失控原因及歷史類似案例等，抽絲剝繭掌握事件全貌，與面對高樓火警時，每個人該具備的基本觀念。

文章目錄 最新傷亡與失聯、救援進度

起火原因與過程：為何火勢一發不可收拾？

宏福苑大樓基本資料

香港火災分級制度

過去重大高樓火警案例

遇到高樓火警如何逃生？

．已確認死亡數：至少44人，其中一名為到場救災的消防員。

．受傷與失聯數：目前已知62人受傷，279人仍處於失聯或未確認下落。

．火勢控制狀況：歷經逾10小時撲救，火勢已於今日（27 日）清晨大致受到控制，但現場部分大樓，仍有零星火種在燃燒。

．救援布署進度：香港消防處幾乎動員全港力量，共派出約1,200名消防員和救護人員，以及140多輛消防車輛進行灌救。

香港宏福苑大火之所以迅速蔓延，外界推測，是與大樓正在進行的外牆維修工程材料及環境因素有直接關係。

香港大埔宏福苑大樓發生大火，至少44人死亡、279人失聯。法新社

．起火點與過程：

初步懷疑是從宏昌閣外牆的竹製鷹架起火。大火在約4小時內，從單一的竹棚燃燒，迅速產生「煙囪效應」，失控垂直向上燃燒，最後在現場風勢助長，與鄰近大樓外牆上的竹製鷹架和防護網也被引燃，形成連鎖燃燒。最終導致火勢大規模蔓延，升至香港火災分級中最高的第五級。

．火勢難滅原因：

香港「宏福苑」大火，引動全球關注，一即火警發生在高密度的高層住宅樓宇，救火和救援行動難度極大；二是這次火警燒得火光衝天，火勢迅速蔓延。綜合初步調查和專業界人士意見，這次火災有「三大殺手」。

1、大廈維修 現場有大量竹製鷹架和大樓外牆維修所需的塑膠防護圍網及帆布，這些材料的耐火等級低；外牆施工也常伴隨可燃防護材料、拆卸物、塑膠遮板等。這些高可燃物密度，都讓火勢難以控制。 2、煙囪效應 建於80年代初的香港宏福苑，屬十字型樓宇設計，在廁所與廚房處外設槽式通風天井，以利通風採光，但有火警時就與電梯槽一樣，成了巨大的煙囪，令火勢迅速向上拔升。 3、風高物燥 香港冬季氣候受東北季候風帶來乾燥大陸氣流影響，溼度降低，風勢加大，在風高物燥環境中，易釀成火災。

．屋苑名稱：宏福苑（英文：Wang Fuk Court）。

．大樓座數與樓層：共8棟住宅大樓，每棟約31層樓高。

．樓齡：約42年。

．住戶規模：每棟248戶、共1,984戶，官方或媒體估住戶人數約4,600至4,800人。

．事發狀況：發生火災時，全苑正進行外牆大規模維修工程。

香港特區政府消防處在跨部門記者會上表示，11月26日發生的大埔宏福苑火災事故已造成多人死傷。新華社

香港的「火警分級」制度，是香港消防處評估境內火警嚴重程度及影響的制度，而香港消防處實施火警分級制，目的是為了依據火災的嚴重程度和所需資源，來調派相應的消防車輛及人員。火警級別會只升不降。

．一級火： 一般建築物火警，規模輕微。

．二級火： 火警發生在人流密集或危險地點，或遠離水源處。

．三級火： 火勢有蔓延跡象，濃煙大量，多人被困，首批消防員難以控制。

．四級火： 火勢猛烈、大量濃煙、高熱，傷者增加，居民有生命危險，火警在五樓以上。

．五級火： 火勢完全失控且迅速蔓延，形勢持續惡劣，超出四級火所需支援，由消防總長指揮。（宏福苑所屬級別）

災情警報（最高級別）： 火勢持續擴大，即使升至五級仍無法有效控制，會考慮發出「災情警報」。

國外

倫敦格倫費爾塔大火

．時間：2017年

．地點：英國倫敦格倫費爾塔 (24層住宅)

．說明：因外部易燃包層材料，導致火勢迅速蔓延，最終造成72人死亡，促使全球檢討外牆裝飾材料的防火規範。

香港嘉利大廈大火

．時間：1996年

．地點：香港油麻地嘉利大廈 (15層商業大廈)

．說明：當時是香港5級火警，共造成41死。是香港歷史上死傷最慘重的火災之一，促使香港大幅修訂消防條例。

上海「11·15」高層住宅大火

．時間：2010年

．地點：上海膠州路教師公寓 (28層高樓)

．說明：因外牆翻修工程使用易燃保溫材料導致起火，造成58人死亡，暴露高層建築維修期間的防火問題。

台灣

高雄城中城當年大火造成嚴重傷亡，引發社會關注，中央擬修法強制老舊大樓成立管委會，但專家認為，管委會無權無錢，並非萬靈丹。圖／聯合報系資料照片

高雄城中城大火

．時間：2021年

．地點：高雄城中城大樓 (13層住商混合)

．說明：當時濃煙向上竄升導致高樓層住戶傷亡，這場火災造成46人死亡，暴露老舊複合式建築的公共安全危機。

蘆洲大囍市大樓火警

．時間：2003年

．地點：蘆洲大囍市社區 (8層樓住宅大樓)

．說明：當時因一樓住戶縱火自焚引發同一幢建築兩棟相連的8層樓房起火燃燒，造成16死、73傷重大災害，事後促成相關法規修改。

台中衛爾康餐廳大火

．時間：1995年

．地點：台中衛爾康餐廳 (5層老舊複合商業大樓)

．說明：火勢沿外牆延燒，濃煙灌入梯間，造成 16 人死亡。凸顯機車防火管理與梯間濃煙阻絕的重要性。

11月26日，因應大埔宏福苑火警事故，香港特區政府已開放多個臨時庇護中心和跨部門援助站，以安置疏散居民。圖為關愛隊向受火警影響的居民發放禦寒物資。香港中通社

根據消防署的「消防防災館」網站公布的火災逃生避難原則，千萬不能搭電梯、不可躲在浴室，也不可用塑膠袋套頭，尤其不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻而延誤逃生避難。

火場逃生避難流程與重點

1、開門，往1樓往外逃生。

2、至樓梯間未見煙霧，即可繼續往下往外逃生。

3、樓梯間往下逃生時若發現煙霧，應改採水平方向尋找其他逃生避難路線。

4、平時應規劃2個方向逃生路線。

5、火場逃生避難時，一定要謹記隨手關門的觀念。