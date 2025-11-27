香港大火…台灣一堆大樓怎逃生？消防曝5大求生守則：別往上跑

香港宏福苑社區大火造成死傷慘重，包括消防員殉職罹難，景象怵目驚心，許多台灣民眾也關心，全台高樓大廈很多，萬一高樓火災發生，該怎麼逃生？其實仍有5大求生守則可以避免慘劇。

一、確認樓梯間煙熱 盡量向下逃生

消防安全顧問彭茂凱在臉書提醒，高樓避難求生的原則，樓梯間沒有煙熱的狀況下，盡量往下跑，因為大部分的人碰到火災直覺會選擇往上跑尋求避難，擔心往下跑更危險、更接近起火點。

但彭茂凱指出，「別忘了，煙熱是會由上方開始累積」，雖然低樓層離起火點比較近，可是樓層越高，溫度越高、煙越濃，「向上逃會比向下逃危險」，而且不離開火場也不一定有危險，反而高樓火警關門避難，防止濃煙竄入是比較好的方式。

一名消防員也在Threads上表示，再怎樣也不能往上跑，因為越上面越熱，濃煙1秒上升3米，跑不過。要往下跑，但若樓下在燒，煙囪效應下，高熱濃煙一直上來，那只能水平避難，關門等待救援。

二、確保煙霧不進入特別安全梯

根據網路溫度計報導，中華民國消防設備師公會全國聯合會理事長嚴順福表示，2005年修訂的《建築技術規則》規定只要8層樓高以上住宅，就得設置2座安全梯，在梯廳獨立設置排煙室，火災發生時，濃煙經過排煙室才會抵達特別安全梯，只要平面樓層充滿煙霧，前端就排除，以防煙霧進入安全梯裡。

三、檢視門把溫度判斷與火勢距離

嚴順福指出，通常大樓10樓以下才會設置緩降梯，因此超過11樓的高樓火災要逃生，唯一的方法也只能透過安全梯，但當開門要往外走時，發現門把很熱，表示火勢往自家靠近，這時就要再確認煙霧是否很大，不然留在室內將毛巾塞在門縫等待救援比較安全。

四、關閉室內空調

此外，2024年新竹市發生「豐邑晴空匯」28層樓社區大樓火災，造成2消防員殉職，新竹市消防局在高層集合住宅火災避難宣導也呼籲民眾，如果房子內有中央空調，記得關閉空調開關避免煙熱流竄，先關門才能開啟對外窗。

五、若離開住家逃生記得帶鑰匙

消防安全品牌公司正德防火在官網表示，高樓民眾遇到大火千萬不要打破窗戶，更不要試圖跳下樓，如果決定離開房間從安全梯避難時，房門鑰匙一定要記得帶在身上，因為當離開房間後，發現走道或樓梯被阻斷，有可能需要再次回到房內等待救援。