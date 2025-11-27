快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

聽新聞
0:00 / 0:00

香港大火…台灣一堆大樓怎逃生？消防曝5大求生守則：別往上跑

聯合新聞網／ 綜合報導
香港宏福苑社區大火。（新華社）
香港宏福苑社區大火。（新華社）

香港宏福苑社區大火造成死傷慘重，包括消防員殉職罹難，景象怵目驚心，許多台灣民眾也關心，全台高樓大廈很多，萬一高樓火災發生，該怎麼逃生？其實仍有5大求生守則可以避免慘劇。

一、確認樓梯間煙熱 盡量向下逃生

消防安全顧問彭茂凱在臉書提醒，高樓避難求生的原則，樓梯間沒有煙熱的狀況下，盡量往下跑，因為大部分的人碰到火災直覺會選擇往上跑尋求避難，擔心往下跑更危險、更接近起火點。

但彭茂凱指出，「別忘了，煙熱是會由上方開始累積」，雖然低樓層離起火點比較近，可是樓層越高，溫度越高、煙越濃，「向上逃會比向下逃危險」，而且不離開火場也不一定有危險，反而高樓火警關門避難，防止濃煙竄入是比較好的方式。

一名消防員也在Threads上表示，再怎樣也不能往上跑，因為越上面越熱，濃煙1秒上升3米，跑不過。要往下跑，但若樓下在燒，煙囪效應下，高熱濃煙一直上來，那只能水平避難，關門等待救援。

二、確保煙霧不進入特別安全梯

根據網路溫度計報導，中華民國消防設備師公會全國聯合會理事長嚴順福表示，2005年修訂的《建築技術規則》規定只要8層樓高以上住宅，就得設置2座安全梯，在梯廳獨立設置排煙室，火災發生時，濃煙經過排煙室才會抵達特別安全梯，只要平面樓層充滿煙霧，前端就排除，以防煙霧進入安全梯裡。

三、檢視門把溫度判斷與火勢距離

嚴順福指出，通常大樓10樓以下才會設置緩降梯，因此超過11樓的高樓火災要逃生，唯一的方法也只能透過安全梯，但當開門要往外走時，發現門把很熱，表示火勢往自家靠近，這時就要再確認煙霧是否很大，不然留在室內將毛巾塞在門縫等待救援比較安全。

四、關閉室內空調

此外，2024年新竹市發生「豐邑晴空匯」28層樓社區大樓火災，造成2消防員殉職，新竹市消防局在高層集合住宅火災避難宣導也呼籲民眾，如果房子內有中央空調，記得關閉空調開關避免煙熱流竄，先關門才能開啟對外窗。

五、若離開住家逃生記得帶鑰匙

消防安全品牌公司正德防火在官網表示，高樓民眾遇到大火千萬不要打破窗戶，更不要試圖跳下樓，如果決定離開房間從安全梯避難時，房門鑰匙一定要記得帶在身上，因為當離開房間後，發現走道或樓梯被阻斷，有可能需要再次回到房內等待救援。

香港大火

相關新聞

香港大火至少44死、仍200多人失聯 陸委會表哀悼與慰問

香港大埔宏福苑社區26日發生火災，目前已知至少44人死亡、66人受傷，還有200多人失聯。陸委會今對此事件表達哀悼與慰問...

竹棚與發泡膠黑心惹禍？香港大火悲劇已44死279人失聯

香港新界大埔區住宅區宏福苑於2025年11月26日下午發生大火，火勢猛烈並迅速蔓延，截至27日上午累計已知44人死亡、279人下落不明，其中1名死者是消防員。

香港大火死傷慘重 賴總統社群發文哀悼、祈福

香港大埔宏福苑社區26日發生火災，釀成嚴重死傷。賴清德總統今天在社群平台Ｘ表示，他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家...

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

香港大埔宏福苑社區26日下午發生火災，截至今早，火勢連燒17小時未熄，已知至少44人死亡、62人受傷。香港特首李家超27...

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

香港有31層樓高的宏福苑高樓大廈駭人火警，已知至少44人死亡、279人失聯。當碰到火災時，該怎麼逃難？根據消防署的「消防...

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

據香港電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。