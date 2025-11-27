目擊宏福苑一樓火苗！他第一時間報案：火勢6分鐘蔓延至4樓 射水已無用

香港大埔區宏福苑大火，燃燒逾10小時後火勢受到控制，目前已知44死、279人失聯。一名香港民眾拍到火勢一開始情景，表示他與友人在事發時間下午2點51分時立即報警，但火勢在6分鐘後一發不可收拾，很快蔓延至4樓，待消防員第一時間趕到現場時，往火苗射水已無用。

該名首位報警的目擊者在Threads上發文表示，當時正和友人在元洲仔聊天，突然聽到「嘭嘭」聲，抬頭一望就發現著火，起火點當時位於一樓的棚架位置。友人則立刻用Google搜尋大廈名稱，確認為宏昌閣後，在下午2點51分時、第一時間報警。

目擊者表示，在報警6分鐘後、2點57分時，現場火勢很快就蔓延至4樓，當時首批消防員已抵達現場，但就在同一時間，火勢突然向上竄升至天台位置。之後火勢擴散極快，濃煙與明火迅速包圍外牆，消防員雖然已經不斷射水，但已明顯難以阻擋火勢蔓延。

網友對該起大火蔓延之快相當驚訝，表示大火在10分鐘內已經燒到頂樓層；也有人表示，這與外牆的違法易燃物有關，原本應用阻燃物當材料，卻改用易燃物，才會導致助長火勢，且一發不可收拾。

不少留言指出，首批消防員到場的速度其實很快，但火勢「快到沒有能估到！」。也有人表示，有居民指現場聽不到火災警報，「真的沒有警報聲，好可怕」、「火警鐘不會響已經完蛋了」。有網友建議消防策略應作調整，「一開始就要預測到竹棚會蔓延到隔壁大樓，必須及早灑水，以延緩火勢。」

大批網友也感謝該名目擊者第一時間報警，並認為拍下的剛開始火勢影片，可供香港警方作為調查該起事件的重要參考。