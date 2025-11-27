香港天空驚見「紅橋」橫貫天際 神秘雲層方向直指宏福苑大火

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
香港大埔宏福苑大樓發生大火，至少44人死亡、279人失聯。法新社
香港大埔宏福苑大樓發生大火，至少44人死亡、279人失聯。法新社

香港大埔區宏福苑大火，燃燒逾10小時後火勢受到控制，目前已知44死、279人失聯。火災發生時，當地不少民眾赫見天空中飄出一條由粉紅轉橙紅、細長橫亙天際的「彩虹橋」雲帶，紛紛拍照上傳到Threads，引起逾萬名網友熱議。

昨（26）日傍晚時段，不少香港民眾在沙田、大圍、九龍塘、屯門、啟德，甚至在香港迪士尼等地拍下了相似畫面，社群貼文指出該帶狀雲層方向與形態一致，線條纖細且邊緣銳利、厚度均勻但很薄，與一般蓬鬆的積雲明顯不同。

許多網友討論這道「紅色長雲」究竟是何物？有人表示最初以為是天象異象或光學現象，但有人指出該畫面與當日下午大埔發生的大規模火警時間相符，民眾拍攝的時間明顯是在日落前後，而昨日香港日落的時間約為下午5點33分，大火則自下午2點51分開始延燒，煙柱持續數小時。

目擊者指出，宏福苑及受到火災波及的相關屋苑，當日下午的建築火警產生大量濃煙。隨著地面風向與高空風場作用，濃煙被拉伸成一條長長的煙帶，並在夕陽光線的照射下呈現粉紅與橙紅色調。

有人透過Chatgpt分析出該「長雲」實為火災所產生的煙霧尾流（smoke plume），在低角度夕陽下被染成粉紅色與橙紅色的光學效果。

另有網友想像它是逝者的「靈魂橋」聯想，也有人將此景與古代「天象」説法綜合評論，引用《淮南子》、《淮南子·天文訓》等古籍對「赤虹貫月」的記載，將其解讀為不祥之兆。

還有民眾認為該天空的雲帶畫面，與日本動畫電影《鈴芽之旅》場景相似，讓人聯想起鈴芽之旅中象徵災難的蚯蚓出現時，就會引起地震的電影情節。但也有人提醒，不應過度迷信，應以科學角度及官方說法為準。

