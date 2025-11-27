香港大火竟諷「無限城、101煙火」 港網友怒：看到台灣人的真面目

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
香港大埔區宏福苑大火，目前已知44死、279人失聯。（法新社）
香港宏福苑高樓大廈火警，已知至少44人死亡、279人失聯。Threads竟有網友譏諷「無限城？」、「你們也有101煙火？」，台港網友紛紛撻伐，更有香港網友表達憤怒，「人生第一次這麼希望中共和台灣開戰」、「我第一次那麼討厭一個地方！不好意思，台灣人，我發誓我以後不會去台灣」並標註關鍵字「讓世界看見台灣」。

Threads有香港網友PO出直擊宏福苑大火的影片，清楚拍到火勢擴散，並指不到10秒底層的火光就變成了火柱。卻有疑似台灣網友留言「你們也有101煙火？」另有1名近萬名粉絲的網友發文「無限城？」不少台港網友都感不滿。

其他網友表示，「身為台灣人，也是消防員，此刻我真的覺得你很丟臉」、「身為台灣人看到這則留言真的很生氣，拿人命開玩笑很好笑嗎？還破壞台灣名聲」、「多少家庭因為這場大火會家破人亡，一點同理心都沒有還幸災樂禍」、「那不是地獄哏，那叫沒家教沒水準」。

香港網友痛罵「死人也被你消費，願你被打落地獄」、「香港人們，看到台灣人的真面目吧，很多內地人在threads關心香港火災，而一向跟我們『聯合對抗大陸中共的台灣同胞』們就這樣說我們」、「你顛覆了我從出生到現在對台灣人的印象。我知道每個地方都會有不一樣的人，可是我沒想到有人會頂著自己地方的名勝景點去發布一些沒腦子、不尊重其他地方的言論。如果你尚有良知，起碼輕輕一句對不起或者抱歉，那麼你起碼還有些許作為人的資格」、「有時候真心覺得大陸人正常過台灣人，見抖音個個都係到rip ，台灣卻係thread到冷嘲熱諷」。

而發文「無限城？」的網友昨天深夜發道歉啟事，並自行刪文，「各位對不起，剛剛我把香港大火現場比喻成鬼滅無限城，這真的超白目。那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑。身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉。對所有看到的人，還有受到這場大火影響的香港人，跟你們說聲對不起」。

