香港大火妻受困23樓…外出尪保持通話教她自救 最終順利脫困

香港大埔宏福苑五級火焚燒逾16小時仍未救熄，火警已造成多人死傷，消防員通宵在場灌救及搜索。宏昌閣一名男住戶火警期間外出，接到妻子受困家中的訊息後，於是一直與她保持通訊，指示她如何自救，包括用濕毛巾掩住口鼻、避開火源，最後等到消防員將她救出並送醫。

李先生與家人住在宏昌閣23樓，今日（27日）清晨他返回屋苑視察火警救援情況，並憶述說：「（昨日）3點幾接到太太微信通知，說宏昌閣起火，她有嘗試逃跑，但沒辦法離開，只好退回家裡。」

李先生連忙從外趕回來，但大樓已經無法進入，只能在外焦急等待，唯有一直用電話與妻子聯絡。「我一直打電話給她，叫她用濕毛巾摀住口鼻、盡量遠離火源、看到起火的窗戶就不要靠近」，最後妻子由消防員救出。

據李先生了解，至清晨時份火勢已經受控：「現在只剩宏昌閣還在燒，其他地方都滅了。」現時李太被送到大埔那打素醫院治療，他準備前往探望。

文章授權轉載自《香港01》