香港大火妻受困23樓…外出尪保持通話教她自救 最終順利脫困

香港01／ 撰文：凌逸德
香港大埔宏福苑五級火焚燒逾16小時仍未救熄，火警已造成多人死傷。中新社
香港大埔宏福苑五級火焚燒逾16小時仍未救熄，火警已造成多人死傷。中新社

香港大埔宏福苑五級火焚燒逾16小時仍未救熄，火警已造成多人死傷，消防員通宵在場灌救及搜索。宏昌閣一名男住戶火警期間外出，接到妻子受困家中的訊息後，於是一直與她保持通訊，指示她如何自救，包括用濕毛巾掩住口鼻、避開火源，最後等到消防員將她救出並送醫。

李先生與家人住在宏昌閣23樓，今日（27日）清晨他返回屋苑視察火警救援情況，並憶述說：「（昨日）3點幾接到太太微信通知，說宏昌閣起火，她有嘗試逃跑，但沒辦法離開，只好退回家裡。」

李先生連忙從外趕回來，但大樓已經無法進入，只能在外焦急等待，唯有一直用電話與妻子聯絡。「我一直打電話給她，叫她用濕毛巾摀住口鼻、盡量遠離火源、看到起火的窗戶就不要靠近」，最後妻子由消防員救出。

據李先生了解，至清晨時份火勢已經受控：「現在只剩宏昌閣還在燒，其他地方都滅了。」現時李太被送到大埔那打素醫院治療，他準備前往探望。

文章授權轉載自《香港01》

香港大火

香港大埔宏福苑大火奪44命 港星杜汶澤唸《心經》祈福

香港宏福苑大火 英國外相發聲：感震驚痛心 向香港民眾致深切慰問

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

宏福苑惡火民眾「排成人鏈」傳物資 網讚：香港人真的很有愛

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

香港大埔宏福苑社區26日下午發生火災，截至今早，火勢連燒17小時未熄，已知至少44人死亡、62人受傷。香港特首李家超27...

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

香港有31層樓高的宏福苑高樓大廈駭人火警，已知至少44人死亡、279人失聯。當碰到火災時，該怎麼逃難？根據消防署的「消防...

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

據香港電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人...

香港大火妻受困23樓…外出尪保持通話教她自救 最終順利脫困

香港大火民眾「排成人鏈」傳物資 網讚：香港人真的很有愛

香港大埔宏福苑周三（26日）發生五級火警，造成多人傷亡。大批居民需要疏散到社區中心或社區會堂等，區內不少熱心街坊紛紛自發支援，捐出瓶裝水、餅乾、麵包和衣物等物資。其中有收集點由於物資眾多，靠民眾以人鏈傳遞。其他網友不禁形容：「真正的香港人真的很有愛。」

香港大樓惡火44死 住戶：鄰居多是行動不便長者

香港30年來最嚴重火災喪生人數今天攀至44人，警方已逮捕3名嫌疑人。當局表示，事發大樓外覆有易燃的竹棚（鷹架），加劇火勢...

