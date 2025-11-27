香港宏福苑大火 英國外相發聲：感震驚痛心 向香港民眾致深切慰問
香港大埔宏福苑社區26日發生火災，目前已知至少44人死亡、62人受傷。英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）同日在社交平台X發文表示震驚與痛心，並代表英國向香港市民致以最深切慰問。
古柏在貼文中表示，大埔發生的這場駭人火災，實在令人震驚與悲痛。英國向所有受影響的家庭和香港市民致上最深切的慰問。
26日下午2點52分，大埔宏福苑宏昌閣外牆1個棚架首先起火，火勢沿外牆保護網及棚架燃燒，迅速蔓延至整棟大樓，由於風大及起火竹棚的碎屑飄至毗鄰的大廈，令火勢蔓延屋苑7座大廈。
此次大火已被升為「五級火警」，這是香港1997年主權移交以來第2宗五級大火。香港上一次發生五級大火是在2008年於旺角彌敦道嘉禾大廈，事件造成4死55傷。
大埔宏福苑共有8座大廈、1900多戶，樓齡超過42年，去年剛通過3.3億港元大維修方案，正在進行維修工程。
