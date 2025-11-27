快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港大埔宏福苑社區26日下午發生火災，香港消防單位指出，在火場發現外牆物料延燒快、窗戶被貼上易燃發泡膠板等2個不尋常，將針對此深入調查。（路透）
香港大埔宏福苑社區26日下午發生火災，截至今早，火勢連燒17小時未熄，已知至少44人死亡、62人受傷。香港特首李家超27日凌晨赴醫院探望傷者後召開記者會，定調這次大火是「重大災難」，強調政府會全面動員、全力以赴。香港保安局長鄧炳強、消防處長楊恩健則指，在滅火和救援過程中，發現外牆物料延燒快、窗戶被貼上易燃發泡膠板等2個不尋常，將針對此深入調查。

根據港府新聞公報，李家超今日凌晨表示，他對於大埔宏福苑發生的五級大火（香港最嚴重級別火災）導致多人傷亡，感到極度難過，他指這次火災為「重大災難」，表示已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。

李家超說，最首要的工作就是撲滅這次火災和救援被困的居民，第二是救治傷者，第三是支援善後，第四方面是全面調查事件，查出火警起因。他指出，警務處、消防處已經成立了專案小組全面調查。這件事件一定會提交給死因裁判法庭。

香港保安局長鄧炳強在記者會上指出，消防人員在滅火和救援過程中，發現有關大廈外牆的保護網和保護膜、一些防水的帆布和一些塑膠布，它們受火後，「其蔓延程度是遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度亦較快，我們覺得這是不尋常的」。

鄧炳強還提到，消防亦在沒有受波及的屋苑大廈中，發現有玻璃窗被貼上一些發泡膠板，「這些發泡膠板當遇熱時會很容易蔓延，我們亦覺得這是不尋常的。」

鄧炳強表示，將就這兩方面不尋常的情況作出深入調查。警方和消防處已組成一個聯合隊伍，除了就火警方面作出調查外，亦會循刑事方向作出調查。

香港消防處長楊恩健補充指，消防在救火期間，甚至在一座未起火的樓宇發現窗戶的通風位置被發泡膠板「封住」。這些發泡膠板的易燃性很高和火勢蔓延得很快，因此認為這些發泡膠板的出現不尋常，將把事件交由警方作進一步調查是否有刑事成分。

香港警方今天凌晨以「涉嫌誤殺」拘捕3人，他們是負責屋苑大廈維修的工程公司負責人及工程顧問，年齡介於52歲至68歲。

位於香港新界北區的大埔宏福苑，共有8幢樓、1900多戶，樓齡超過42年，去年宏福苑業主立案法團通過3.3億港元大維修方案，正在維修中突起大火。本次大火有7幢樓遭受波及。

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

香港有31層樓高的宏福苑高樓大廈駭人火警，已知至少44人死亡、279人失聯。當碰到火災時，該怎麼逃難？根據消防署的「消防...

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

據香港電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人...

香港大火妻受困23樓…外出尪保持通話教她自救 最終順利脫困

香港大埔宏福苑五級火焚燒逾16小時仍未救熄，火警已造成多人死傷，消防員通宵在場灌救及搜索。宏昌閣一名男住戶火警期間外出，接到妻子受困家中的訊息後，於是一直與她保持通訊，指示她如何自救，包括用濕毛巾掩住口鼻、避開火源，最後等到消防員將她救出並送醫。

香港大火民眾「排成人鏈」傳物資 網讚：香港人真的很有愛

香港大埔宏福苑周三（26日）發生五級火警，造成多人傷亡。大批居民需要疏散到社區中心或社區會堂等，區內不少熱心街坊紛紛自發支援，捐出瓶裝水、餅乾、麵包和衣物等物資。其中有收集點由於物資眾多，靠民眾以人鏈傳遞。其他網友不禁形容：「真正的香港人真的很有愛。」

香港大樓惡火44死 住戶：鄰居多是行動不便長者

香港30年來最嚴重火災喪生人數今天攀至44人，警方已逮捕3名嫌疑人。當局表示，事發大樓外覆有易燃的竹棚（鷹架），加劇火勢...

