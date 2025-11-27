近60年最嚴重！香港宏福苑惡火 救援行動估持續至今天傍晚

香港大埔宏福苑社區昨（27）日下午發生火災，火勢連燒17小時未熄，已知至少44人死亡，港媒指出，這已追平1962年長沙灣元州街唐樓大火的44人死亡，是香港近60年最嚴重火災之一。另至少有62人受傷，其中17人處於危殆、24人為嚴重狀態。消防表示，預料救援行動將最少持續至今日傍晚。

宏福苑8座大樓中有7座陷入火海，香港01報導，香港警方及消防今晨召開記者會，消防處副處長（行動）陳慶勇表示，其中4座火勢受控，另3座仍在處理中，期間亦曾成功尋獲生還者。

在搜救方面，消防表示，通宵在多幢受影響大廈內逐層搜索，並由低層向上推進，個別樓宇拯救行動已到13至23樓；滅火行動則推進至5至18樓，預計今天中午至黃昏時段，救援行動才會到達天台位置。

香港消防處助理救護總長（新界東）周詠賢指，至今在火場中合共處理約100名傷者，其中40人在現場證實不治，另有4名傷者送院後傷重不治，累計最少44人死亡；消防處亦有7名人員受傷，包括1名殉職消防員。

而根據香港醫管局統計，截至今日上午7點，62人送院傷者中17人危殆、24人嚴重、16人穩定、5人出院。

值得注意的是，香港特首李家超27日凌晨召開記者會時通報，大火造成36人死亡，另有279人仍為失聯狀態。截至今早，死亡人數已增加，失聯人數的狀態則未有進一步更新。

星島頭條指出，大埔宏福苑大火至今已造成至少44人死亡，死亡人數已追平1962年長沙灣元州街唐樓大火的44人，亦已超越1996年嘉利大廈五級火的41名死者，成為香港近60年最嚴重的火災之一。

昨日下午2時52分，大埔宏福苑宏昌閣外牆1個棚架首先起火，火勢沿外牆保護網及棚架燃燒，迅速蔓延至整棟大樓，由於風大及起火竹棚的碎屑飄至毗鄰的大廈，令火勢蔓延屋苑7座大廈。

目前香港警方已接手調查，並指出在消防搜救過程中，發現多項建築物物料疑不符合防火標準，包括外牆保護網、防水帆布及塑膠布，其燃燒速度明顯較正常為快；警方又發現有1座未被波及的大廈，每層電梯大堂窗外均被發泡膠封閉，該物料高度易燃，可能加速火勢蔓延。

香港警方今天凌晨以「涉嫌誤殺」拘捕3名本地男子，他們是負責屋苑大廈維修的工程公司負責人。