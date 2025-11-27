快訊

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

為何繳了遺產稅卻無法拿到相對應財產？從兩個真實案例看常見稅務陷阱

近60年最嚴重！香港宏福苑惡火 救援行動估持續至今天傍晚

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港大埔宏福苑社區昨（27）日下午發生火災，火勢連燒17小時未熄，已至少44人死亡，港媒指出，這是香港近60年最嚴重火災之一。（路透）
香港大埔宏福苑社區昨（27）日下午發生火災，火勢連燒17小時未熄，已至少44人死亡，港媒指出，這是香港近60年最嚴重火災之一。（路透）

香港大埔宏福苑社區昨（27）日下午發生火災，火勢連燒17小時未熄，已知至少44人死亡，港媒指出，這已追平1962年長沙灣元州街唐樓大火的44人死亡，是香港近60年最嚴重火災之一。另至少有62人受傷，其中17人處於危殆、24人為嚴重狀態。消防表示，預料救援行動將最少持續至今日傍晚。

宏福苑8座大樓中有7座陷入火海，香港01報導，香港警方及消防今晨召開記者會，消防處副處長（行動）陳慶勇表示，其中4座火勢受控，另3座仍在處理中，期間亦曾成功尋獲生還者。

在搜救方面，消防表示，通宵在多幢受影響大廈內逐層搜索，並由低層向上推進，個別樓宇拯救行動已到13至23樓；滅火行動則推進至5至18樓，預計今天中午至黃昏時段，救援行動才會到達天台位置。

香港消防處助理救護總長（新界東）周詠賢指，至今在火場中合共處理約100名傷者，其中40人在現場證實不治，另有4名傷者送院後傷重不治，累計最少44人死亡；消防處亦有7名人員受傷，包括1名殉職消防員。

而根據香港醫管局統計，截至今日上午7點，62人送院傷者中17人危殆、24人嚴重、16人穩定、5人出院。

值得注意的是，香港特首李家超27日凌晨召開記者會時通報，大火造成36人死亡，另有279人仍為失聯狀態。截至今早，死亡人數已增加，失聯人數的狀態則未有進一步更新。

星島頭條指出，大埔宏福苑大火至今已造成至少44人死亡，死亡人數已追平1962年長沙灣元州街唐樓大火的44人，亦已超越1996年嘉利大廈五級火的41名死者，成為香港近60年最嚴重的火災之一。

昨日下午2時52分，大埔宏福苑宏昌閣外牆1個棚架首先起火，火勢沿外牆保護網及棚架燃燒，迅速蔓延至整棟大樓，由於風大及起火竹棚的碎屑飄至毗鄰的大廈，令火勢蔓延屋苑7座大廈。

目前香港警方已接手調查，並指出在消防搜救過程中，發現多項建築物物料疑不符合防火標準，包括外牆保護網、防水帆布及塑膠布，其燃燒速度明顯較正常為快；警方又發現有1座未被波及的大廈，每層電梯大堂窗外均被發泡膠封閉，該物料高度易燃，可能加速火勢蔓延。

香港警方今天凌晨以「涉嫌誤殺」拘捕3名本地男子，他們是負責屋苑大廈維修的工程公司負責人。

香港大火

延伸閱讀

宏福苑惡火…英國外相：感震驚痛心 向香港市民致深切慰問

奪44命、279人失聯…香港宏福苑大火初步受控 大埔11校今停課

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

香港出口貨值連升20個月

相關新聞

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

香港大埔宏福苑社區26日下午發生火災，截至今早，火勢連燒17小時未熄，已知至少44人死亡、62人受傷。香港特首李家超27...

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

香港有31層樓高的宏福苑高樓大廈駭人火警，已知至少44人死亡、279人失聯。當碰到火災時，該怎麼逃難？根據消防署的「消防...

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

據香港電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人...

香港大火妻受困23樓…外出尪保持通話教她自救 最終順利脫困

香港大埔宏福苑五級火焚燒逾16小時仍未救熄，火警已造成多人死傷，消防員通宵在場灌救及搜索。宏昌閣一名男住戶火警期間外出，接到妻子受困家中的訊息後，於是一直與她保持通訊，指示她如何自救，包括用濕毛巾掩住口鼻、避開火源，最後等到消防員將她救出並送醫。

香港大火民眾「排成人鏈」傳物資 網讚：香港人真的很有愛

香港大埔宏福苑周三（26日）發生五級火警，造成多人傷亡。大批居民需要疏散到社區中心或社區會堂等，區內不少熱心街坊紛紛自發支援，捐出瓶裝水、餅乾、麵包和衣物等物資。其中有收集點由於物資眾多，靠民眾以人鏈傳遞。其他網友不禁形容：「真正的香港人真的很有愛。」

香港大樓惡火44死 住戶：鄰居多是行動不便長者

香港30年來最嚴重火災喪生人數今天攀至44人，警方已逮捕3名嫌疑人。當局表示，事發大樓外覆有易燃的竹棚（鷹架），加劇火勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。