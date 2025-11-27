香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

香港有31層樓高的宏福苑高樓大廈駭人火警，已知至少44人死亡、279人失聯。當碰到火災時，該怎麼逃難？根據消防署的「消防防災館」網站公布的火災逃生避難原則，千萬不能搭電梯、不可躲在浴室，也不可用塑膠袋套頭，尤其不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻而延誤逃生避難。

根據火災逃生避難原則，千萬不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標。至於為什麼不可搭乘電梯？消防署表示，逃生火場很可能會發生斷電情形，使用電梯逃生容易因為斷電而受困在電梯內。

也不可躲在浴室，消防署說，火場第一殺手為濃煙，而浴室的門和天花板大多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，只要濃煙的溫度大約200度至400度就可以使塑膠門熔化變形，且浴室門下方也有通風百葉，因此躲在浴室裡面無法有效阻絕濃煙，最後會因為遭到濃煙侵襲而造成人命傷亡。

此外，浴室內排水孔下方設有「存水彎」利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管內的臭味流入室內，所以也不會有新鮮空氣流入浴室內。浴室內常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，救難人員不易發現。

千萬不可用塑膠袋套頭，消防署表示，用塑膠袋套頭不但無法裝到新鮮空氣，反而會因呼吸而在塑膠袋上產生霧氣，影響逃生視線及速度。若遇火場高溫，塑膠袋也會熔化而黏在皮膚上。

切記不要浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻而延誤逃生避難。消防署表示，濃煙是火場的頭號殺手，因此不可嘗試穿越濃煙逃生，而以往用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的。因為濕毛巾擋不住濃煙中會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒氣體，因此火場逃生避難時，千萬不可以浪費寶貴的逃生避難時間尋找濕毛巾或塑膠袋等無用物品，以免延誤逃生避難時機而不幸受困火場。

關於火場逃生避難流程：

1、開門，往1樓往外逃生：火場逃生最佳策略就是離開建築物，而離開建築物最好的方法就是往1樓往外逃生，而且由於煙平均上升速度為每秒3至5公尺，人平均往上速度為每秒0.5公尺，人往上跑是跑不贏煙的，因此火場逃生原則為往下逃生。

另外，在開門之前應先觸摸門板上方測試溫度及觀察門外是否有煙霧。如果門板上方溫度很高覺得燙手時，表示門的另一邊已是高溫的狀態，切勿開門，並改採其它逃生避難路線；若未感高溫，則先開一條門縫觀察門外狀況是否有煙霧，若無煙霧再行逃生，並隨手關門，以防止火勢及濃煙擴散；若有煙霧則不可嘗試穿越煙霧逃生，應關門退回室內，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，改採其它逃生避難路線。

2、至樓梯間未見煙霧，即可繼續往下往外逃生：只有在確認樓梯裡沒有任何煙霧時，才可以選擇走樓梯往下避難，選擇走有防火門的安全梯逃生是最佳選擇（因為關上防火門可阻絕火勢及濃煙擴散至安全梯間，形成安全的逃生環境）。

3、樓梯間往下逃生時發現煙霧，應改採水平方向尋找其它逃生避難路線：如果發現有煙霧從樓梯間下方蔓延上來，表示下方發生火災，是一個很危險的環境，此時不應改往上跑，也不應繼續往下跑（不可嘗試穿越煙霧逃生），而應選擇水平方向尋找其它逃生避難路線，並關門以防止火勢及濃煙侵入，再用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入。

4、平時應規劃2個方向逃生路線，當主要逃生出口無法往下往外逃生時，尋找第二逃生出口往下往外逃生；若第二逃生出口也受阻礙，則改往相對安全空間關門避難，等待消防人員救援。

火場內若遇到門板上方溫度很高覺得燙手、開門發現門外有煙霧、樓梯間往下逃生發現煙霧蔓延上來等情形，而且也沒有其它往下往外的逃生路線時，應立即關門以防止火勢及煙霧侵入，再用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，並改往火、煙、熱的反方向尋找相對安全空間，如離火、煙、熱最遠的陽台或房間，房門必須是可以緊閉關上的木門而非無法阻絕高溫與濃煙的塑膠門或玻璃門，讓自己處在一個相對安全的空間內避難，並撥打119求援，記得詳細告知119待救人員的所在位置，等待消防人員救援。