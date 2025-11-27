聽新聞
香港宏福苑惡火 8棟31層樓高大樓7棟受波及、可容納逾4千居民
香港大埔宏福苑26日下午發生嚴重五級火災，至今早已知造成至少44人死亡、279人失聯。港媒表示，宏福苑於1983年開始入住、已有42年歷史，8棟31層高的大樓共1,984戶，可容納逾4,000名居民。此次大火有7座住宅大樓受波及。
據港媒香港01，宏福苑在1983年6月至9月入伙（入住），設有8座，包括宏仁閣（A座）、宏道閣（B座）、宏新閣（C座）、宏建閣（D座）、宏泰閣（E座）、宏昌閣（F座）、宏盛閣（G座）、宏志閣（H座），全部樓高31層，每棟248戶、共1,984戶，容納超過4,000名居民。
香港消防部門今晨記者會上表示，通宵在多棟受影響大廈內由低層向上逐層搜索，仍搜救出生還者。消防處助理救護總長周詠賢表示，至今在火場中合共處理約百名傷者，其中40人在現場證實不治，另有4名傷者送院後傷重不治，累計最少44人死亡；消防處亦有7名人員受傷，包括1名殉職消防員。
據星島頭條，目前該場大火死亡人數已達到香港在1962年長沙灣元州街唐樓大火的44人，也已超過了1996年嘉利大廈五級大火的41名死者，成為香港近60年最嚴重的火災之一。
