香港大樓惡火44死 住戶：鄰居多是行動不便長者

中央社／ 香港27日綜合外電報導
香港大埔宏福苑大樓發生大火，至少44人死亡、279人失聯。法新社
香港30年來最嚴重火災喪生人數今天攀至44人，警方已逮捕3名嫌疑人。當局表示，事發大樓外覆有易燃的竹棚（鷹架），加劇火勢蔓延。有住戶表示，許多鄰居是行動不便的長者。

綜合法新社和路透社報導，這場火災昨天下午爆發，事發的屋苑為大埔宏福苑，有8幢樓約2000個住宅單位。

消防員連夜搶救，但因大樓內部溫度仍高、濃煙瀰漫，救援人員難以抵達高樓層，而大樓內據信仍有許多人受困。

火災中有1名消防員殉職。警方在破曉前舉行的記者會表示，另有45人受傷送醫，傷勢危急。

警方表示，已依涉嫌誤殺逮捕3名男子，但尚未公布具體涉案行為。

法新社記者在火警現場聽到疑似竹材燃燒發出的爆裂聲響，並目擊濃煙自大樓竄出，火舌與灰燼直衝天際。

65歲袁姓住戶表示，他在這裡住超過40年，許多鄰居都是行動不便的長者。

這位袁姓住戶說：「窗戶因維修而關閉，（有些人）根本不知道發生火警，是接到鄰居打電話通知才知道要撤離。」

一名駐守臨時庇護中心的警員告訴法新社，目前仍無法掌握確切的失蹤人數，因為深夜仍陸續有居民前來通報親屬下落不明。

延伸閱讀

宏福苑惡火…英國外相：感震驚痛心 向香港市民致深切慰問

奪44命、279人失聯...香港宏福苑大火初步受控 大埔11校今停課

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

香港出口貨值連升20個月

相關新聞

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

香港大埔宏福苑社區26日下午發生火災，截至今早，火勢連燒17小時未熄，已知至少44人死亡、62人受傷。香港特首李家超27...

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

香港有31層樓高的宏福苑高樓大廈駭人火警，已知至少44人死亡、279人失聯。當碰到火災時，該怎麼逃難？根據消防署的「消防...

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

據香港電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人...

香港大火妻受困23樓…外出尪保持通話教她自救 最終順利脫困

香港大埔宏福苑五級火焚燒逾16小時仍未救熄，火警已造成多人死傷，消防員通宵在場灌救及搜索。宏昌閣一名男住戶火警期間外出，接到妻子受困家中的訊息後，於是一直與她保持通訊，指示她如何自救，包括用濕毛巾掩住口鼻、避開火源，最後等到消防員將她救出並送醫。

香港大火民眾「排成人鏈」傳物資 網讚：香港人真的很有愛

香港大埔宏福苑周三（26日）發生五級火警，造成多人傷亡。大批居民需要疏散到社區中心或社區會堂等，區內不少熱心街坊紛紛自發支援，捐出瓶裝水、餅乾、麵包和衣物等物資。其中有收集點由於物資眾多，靠民眾以人鏈傳遞。其他網友不禁形容：「真正的香港人真的很有愛。」

香港大樓惡火44死 住戶：鄰居多是行動不便長者

香港30年來最嚴重火災喪生人數今天攀至44人，警方已逮捕3名嫌疑人。當局表示，事發大樓外覆有易燃的竹棚（鷹架），加劇火勢...

