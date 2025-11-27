宏福苑惡火…英國外相：感震驚痛心 向香港市民致深切慰問

快訊

香港01／ 撰文：洪怡霖
香港新界居屋屋苑宏福苑大火災，釀多人死傷。圖／新華社
香港新界居屋屋苑宏福苑大火災，釀多人死傷。圖／新華社

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）周三（11月26日）就大埔宏福苑五級火表示，駭人火災令人痛心疾首。

古柏在X稱，大埔宏福苑5級火令人震驚與痛心，她代表英國，向所有受影響的家庭和香港市民致以最深切的慰問。

大埔宏福苑周三發生大火，火勢蔓延至7座大廈並升至5級火，迄今累計死亡人數至少44人。新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。

警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，發現一工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。

警方拘捕工程公司3名負責人導致事件，包括2名董事、1名工程顧問，年介52至68歲。

大埔宏福苑五級火｜登BBC等網站頭版　有外媒關注竹棚易燃問題

宏福苑五級火｜民眾人鏈傳物資　網民：真香港人幾時都係咁有愛

