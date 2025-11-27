宏福苑惡火…英國外相：感震驚痛心 向香港市民致深切慰問
英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）周三（11月26日）就大埔宏福苑五級火表示，駭人火災令人痛心疾首。
古柏在X稱，大埔宏福苑5級火令人震驚與痛心，她代表英國，向所有受影響的家庭和香港市民致以最深切的慰問。
大埔宏福苑周三發生大火，火勢蔓延至7座大廈並升至5級火，迄今累計死亡人數至少44人。新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。
警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，發現一工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。
警方拘捕工程公司3名負責人導致事件，包括2名董事、1名工程顧問，年介52至68歲。
延伸閱讀：
大埔宏福苑五級火｜登BBC等網站頭版 有外媒關注竹棚易燃問題
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言