宏福苑惡火…英國外相：感震驚痛心 向香港市民致深切慰問

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）周三（11月26日）就大埔宏福苑五級火表示，駭人火災令人痛心疾首。

古柏在X稱，大埔宏福苑5級火令人震驚與痛心，她代表英國，向所有受影響的家庭和香港市民致以最深切的慰問。

大埔宏福苑周三發生大火，火勢蔓延至7座大廈並升至5級火，迄今累計死亡人數至少44人。新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。

警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，發現一工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。

警方拘捕工程公司3名負責人導致事件，包括2名董事、1名工程顧問，年介52至68歲。

文章授權轉載自《香港01》