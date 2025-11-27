快訊

「台灣有事」效應？離台最近的與那國島強化軍備陷入風暴

川普通話高市早苗 建議別在台灣議題上刺激北京

傳退休前帶走2奈米機密…台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

香港宏福苑5級大火延燒 至少36死279失蹤

中央社／ 香港27日綜合外電報導

香港新界大埔「宏福苑」大樓昨天下午爆發大火，延燒社區多棟大樓，目前火勢仍未撲滅。香港行政長官李家超今天表示，已造成至少36人死亡，另有279人下落不明。

法新社報導，李家超在今天記者會中指出：「截至目前，這場火災已導致36人喪生，29人住院，其中7人情況危急。另外還有279人失蹤。」

中央社駐香港記者報導，火災地點為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢樓合計1984個住宅單位；火警發生前，屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚（鷹架） 。

昨天下午3時許，有人看到某幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快蔓延其他大樓的竹棚，並觸發大量住房內部起火 。

消防處表示，要等待大火撲滅後，才能評估遭焚燒的住房數量。

宏福苑大火已列為5級火災。香港火警分為1至5級，5級為最嚴重。

香港大火

延伸閱讀

香港大火已造成36死 另有279人失聯

駭人畫面曝光！香港居屋屋苑大火濃煙竄天 已有四人葬身火海

北京對日政策 李家超「特區政府支持」 愛國團體按兵不動

「不可抗力因素」 鄭伊健東京個唱喊卡 陳百祥批高市挑釁

相關新聞

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

據香港電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人...

宏福苑惡火…英國外相：感震驚痛心 向香港市民致深切慰問

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）周三（11月26日）就大埔宏福苑五級火表示，駭人火災令人痛心疾首。

奪44命、279人失聯…香港宏福苑大火初步受控 大埔11校今停課

香港大埔世紀大火，燃燒逾10小時後火勢受到控制，但到今晨仍有零星火種燃燒。在通宵千人大救援後，到今晨6點官方報告，大火已...

香港大火已造成36死 另有279人失聯

針對香港新界北區的大埔宏福苑26日發生大火，央視27日凌晨報導，香港特首李家超指出，香港大埔火災已造成至少36人遇難，火...

香港大火增至13死30傷 傷者7人命危12人傷勢嚴重

據香港電台26日23時許報導，香港新界大埔區一處住宅高樓當日下午2時許傳出火警，火勢直到深夜還未能撲滅。這場大火截至26...

香港17年來最嚴重惡火 至少13死23傷

香港一個居屋屋苑昨日突起大火，至截稿時至少十三人葬身火窟，包括一名消防員，另有廿三人傷，其中六人傷勢嚴重。這是香港十七年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。