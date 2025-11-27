聽新聞
0:00 / 0:00
香港大火已造成36死 另有279人失聯
針對香港新界北區的大埔宏福苑26日發生大火，央視27日凌晨報導，香港特首李家超指出，香港大埔火災已造成至少36人遇難，火情基本受控。
報導指出，11月26日下午，香港大埔宏福苑發生火災。27日淩晨，李家超表示，現場火情已經基本受控。李家超說，火災造成至少36人遇難，279人失聯。
李家超表示，極度重視本次火災，目前首要工作是撲滅火情及救助傷者。
26日晚間，央視指出，大陸國家主席習近平對這次事故表示哀悼與慰問，並要求全力撲滅火災。
習近平並向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對家屬和受災人員表示慰問，「要求全力以赴撲滅火災，努力把傷亡損失降到最低」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言