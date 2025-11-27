香港大火已造成36死 另有279人失聯

針對香港新界北區的大埔宏福苑26日發生大火，央視27日凌晨報導，香港特首李家超指出，香港大埔火災已造成至少36人遇難，火情基本受控。

報導指出，11月26日下午，香港大埔宏福苑發生火災。27日淩晨，李家超表示，現場火情已經基本受控。李家超說，火災造成至少36人遇難，279人失聯。

李家超表示，極度重視本次火災，目前首要工作是撲滅火情及救助傷者。

26日晚間，央視指出，大陸國家主席習近平對這次事故表示哀悼與慰問，並要求全力撲滅火災。

習近平並向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對家屬和受災人員表示慰問，「要求全力以赴撲滅火災，努力把傷亡損失降到最低」。