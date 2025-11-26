快訊

「台灣有事」效應？離台最近的與那國島強化軍備陷入風暴

川普通話高市早苗 建議別在台灣議題上刺激北京

傳退休前帶走2奈米機密…台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

香港大火13死15傷 習近平要求「全力撲滅火災」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
香港大火已經釀13死，大陸領導人習近平26日晚間作出救災指示。新華社
香港大火已經釀13死，大陸領導人習近平26日晚間作出救災指示。新華社

位於香港新界北區的大埔宏福苑，26日發生大火導致已有13人死亡，15人受傷，大陸國家主席習近平晚間表示哀悼與慰問，並要求全力撲滅火災。

據央視新聞晚間10時許消息，習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對家屬和受災人員表示慰問，「要求全力以赴撲滅火災，努力把傷亡損失降到最低」。

大埔宏福苑發生五級火，教育局宣布，受火警及道路阻塞交通影響，多間區內學校明日停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院，及保良局田家炳千禧小學等。

另據香港電台，香港教育局表示，受火警及道路阻塞交通影響，多間區內學校明日停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院，及保良局田家炳千禧小學等。如個別學校因實際情況需要停課，可按機制在徵詢法團校董會或校董會同意，以及通知教育局分組學校發展組後，作停課決定，並應盡快通知持份者。就停課安排，家長應要留意教育局及學校最新公布。

另外，明日是小一自行分配學位的註冊日，香港教育局將會要求相關學校聯絡受影響家長，為他們獲派小一入學自行分配學位的子女辦理註冊手續作適切安排。

香港大火

延伸閱讀

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

川普習近平明年有望面對面會晤4次！美財長：將為雙邊關係帶來穩定

川普稱與中日領導人有「良好對話」 讚高市聰明、強勢

川習通話台灣議題各自表述 日前駐中大使：習偷換概念、川普草率帶過

相關新聞

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

據香港電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人...

宏福苑惡火…英國外相：感震驚痛心 向香港市民致深切慰問

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）周三（11月26日）就大埔宏福苑五級火表示，駭人火災令人痛心疾首。

奪44命、279人失聯…香港宏福苑大火初步受控 大埔11校今停課

香港大埔世紀大火，燃燒逾10小時後火勢受到控制，但到今晨仍有零星火種燃燒。在通宵千人大救援後，到今晨6點官方報告，大火已...

香港大火已造成36死 另有279人失聯

針對香港新界北區的大埔宏福苑26日發生大火，央視27日凌晨報導，香港特首李家超指出，香港大埔火災已造成至少36人遇難，火...

香港大火增至13死30傷 傷者7人命危12人傷勢嚴重

據香港電台26日23時許報導，香港新界大埔區一處住宅高樓當日下午2時許傳出火警，火勢直到深夜還未能撲滅。這場大火截至26...

香港17年來最嚴重惡火 至少13死23傷

香港一個居屋屋苑昨日突起大火，至截稿時至少十三人葬身火窟，包括一名消防員，另有廿三人傷，其中六人傷勢嚴重。這是香港十七年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。