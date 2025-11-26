香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

香港大埔宏福苑棚架火警升至5級，蔓延其他棟樓，多人被困求救，目前已造成至少12死16傷，包括1名消防員殉職。大埔宏福苑正進行樓宇大維修，大廈都被棚架「包裹」，香港網路瘋傳影片，指宏福苑大維修時，有多名工人被拍攝到在棚架吸菸。

從影片見到，穿上橙黃色維修工人制服的男子，蹲坐在水泥上吸菸，菸霧彌漫，離棚架相當近。影片最後拍攝的女子質問「你又再這裡抽菸啊？」，男子即驚覺望向鏡頭，但仍手持點燃的香煙。

雖然未知影片何時拍攝，亦尚未確定地點是否大埔宏福苑。但香港網友看過影片都表示震怒，斥責離譜，「完全沒有一點安全意識」，又指工地範圍有許多易燃物品，本來在任何時候都不應吸煙，而棚架圍網一旦起火更容易蔓延，導致火警後果不堪設想。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

文章授權轉載自《香港01》