香港新界住宅區發生大火 已造成4死3傷

香港新界大埔一個住宅區今天發生大火，截至傍晚5時許，已造成4死3傷。

發生火災的住宅區為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢樓合共1984個住宅單位。火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚架，方便工人維修。

現場居民向本地媒體說，下午3時左右，有人看到某幢大樓的竹棚架首先起火，由於當時風大，火勢延伸至其他大樓的竹棚架，又觸發許多住宅單位內部起火。

火警發生後，大批消防員到場撲救，大火很快被升級為較為嚴重的四級大火。

有居民表示，大火發生後，大廈裡面濃煙密布，有居民被困。截至傍晚5時30分，大火仍未撲滅。