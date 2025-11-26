香港新界住宅區發生大火 已造成4死3傷

快訊

中央社／ 香港26日電
香港新界大埔一個住宅區今天發生大火，截至傍晚5時許，已造成4死3傷。圖／法新社

香港新界大埔一個住宅區今天發生大火，截至傍晚5時許，已造成4死3傷。

發生火災的住宅區為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢樓合共1984個住宅單位。火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚架，方便工人維修。

現場居民向本地媒體說，下午3時左右，有人看到某幢大樓的竹棚架首先起火，由於當時風大，火勢延伸至其他大樓的竹棚架，又觸發許多住宅單位內部起火。

火警發生後，大批消防員到場撲救，大火很快被升級為較為嚴重的四級大火。

有居民表示，大火發生後，大廈裡面濃煙密布，有居民被困。截至傍晚5時30分，大火仍未撲滅。

相關新聞

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

據香港電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人...

宏福苑惡火…英國外相：感震驚痛心 向香港市民致深切慰問

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）周三（11月26日）就大埔宏福苑五級火表示，駭人火災令人痛心疾首。

香港大火已造成36死 另有279人失聯

針對香港新界北區的大埔宏福苑26日發生大火，央視27日凌晨報導，香港特首李家超指出，香港大埔火災已造成至少36人遇難，火...

香港大火增至13死30傷 傷者7人命危12人傷勢嚴重

據香港電台26日23時許報導，香港新界大埔區一處住宅高樓當日下午2時許傳出火警，火勢直到深夜還未能撲滅。這場大火截至26...

香港17年來最嚴重惡火 至少13死23傷

香港一個居屋屋苑昨日突起大火，至截稿時至少十三人葬身火窟，包括一名消防員，另有廿三人傷，其中六人傷勢嚴重。這是香港十七年...

香港大火13死15傷 習近平要求「全力撲滅火災」

位於香港新界北區的大埔宏福苑，26日發生大火導致已有13人死亡，15人受傷，大陸國家主席習近平晚間表示哀悼與慰問，並要求...

