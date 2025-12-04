藍批賴總統未回應產業外移疑慮 1.25兆軍購只寫給外媒看

賴清德總統以特邀貴賓身分接受「紐約時報」視訊專訪。國民黨前發言人鄧凱勛批評，賴總統忽略對內的社會溝通，只願花心思在國際媒體投書、專訪，提出1.25兆元的軍購，竟不先與在野黨溝通、讓社會理解，而是直接放到投書裡，要求台灣人一定要買單。

鄧凱勛指出，賴總統接受紐時專訪，大談台灣產業走向、國際關係，先前更投書外媒，又提出國防特別預算1.25兆元，在其沾沾自喜、自認取得外交突破的背後，卻引發社會譁然，究其原因是賴總統忽略對內的社會溝通，只願花心思在國際媒體上投書、專訪，反觀國內的團結十講至今沒下文，大小眼莫此為甚。

鄧凱勛說，賴清德在紐時專訪上，願讓台積電的先進製程前往美國、日本、歐洲等先進國家，自然引起國內擔憂產業鏈外移；當立委強力監督時，賴清德卻反嗆在野黨「走另一條路、與中共靠攏」。

鄧凱勛質疑，面對排山倒海的批評，賴總統並不檢討，而是舉行記者會稱北京當局將在2027年完成武統台灣。然而會後新聞稿卻悄悄「校正回歸」，改成「完成武統台灣的準備」。前者語義是「2027會打」，後者只是「軍力達標」，語意有顯著落差。

鄧凱勛說，可看出賴清德就是希望透過刻意放大危機、製造焦慮，堆高抗中的籌碼，並嗆在野黨中共同路人來轉移自己欠缺溝通、施政不力的焦點。萊爾校長真的什麼都不會，內政不行、外交失靈，環顧四周只能拿起抗中保台這張他唯一的護身符。

他也說，根據美麗島電子報民調，賴總統已連續五個月不滿意度過半，如果再繼續一意孤行，忽略民意、以抗中牌來掩飾他在關稅談判、內政問題上的乏力，人民一定會在2026、2028繼續用選票教訓民進黨。