【重磅快評】兩套「愛國者飛彈」 賴總統製造的矛與盾

賴清德總統提出8年1.25兆國防特別預算打造「台灣之盾」，其中關鍵在於防禦型的愛國者飛彈；賴總統昨天更劍指，在野黨若接受一個中國原則的九二共識，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」。賴總統彷彿手握兩套「愛國者飛彈」，攻擊兼防守，既是矛也是盾。

賴總統強調共軍對台嚴重威脅，成為對內爭取國防特別預算的正當性，但他一席「北京以2027年完成武統為目標」引發爭議，行政院版國防特別預算條例草案被藍白聯手封殺。賴總統昨接見北美各地台灣會館訪問團時特別表示，面對中國威脅，他提出反滲透因應策略，也提出國防特別預算要強化戰力，打造台灣之盾；在野黨卻準備走另一條路，接受中國要求，接受一個中國原則的九二共識。中國國家主席習近平說得很清楚，所謂九二共識一個中國原則的台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，正如現在「愛國者治港」一般。

不只反制在野黨，賴總統還直指，前總統馬英九任內的國防預算不斷減少，低於GDP的2％，中國軍事預算在馬8年卻不斷增加，對台灣威脅也越發強烈；馬英九開口閉口8年執政有兩岸和平紅利，但他當了總統之後翻閱資料，都沒有看到所謂紅利，也沒有所謂和平。

對於賴總統再度搬出「馬維拉」，國民黨副主席蕭旭岑大酸，正常人很難理解，明明遵循中華民國憲法與台灣地區與大陸地區人民關係條例，即可緩和兩岸關係，為何賴總統反其道而行，要將台海帶向戰火，賴才是不折不扣的「害台者」；把關不合理的軍購預算，在野黨立委是守護台灣人利益，尤其是守護廣大勞工朋友的退休金，在野黨才是真正「愛台灣」。

面對共軍來勢洶洶，賴總統的愛國者飛彈似乎攻守兼備，一方面花費高額預算打造「台灣之盾」，引爆兩岸軍備競賽；一方面反轟在野黨是「愛國者治台」，與中共唱和的在地協力者。愛國者的攻守關鍵就是「芒果乾（亡國感）」，即使愈賣愈乾，台灣人已不太埋單，但民進黨從2016年開賣至今依然欲罷不能，預料明年2026大選又是民進黨「芒果乾」的熱銷季。

前總統陳水扁執政時老把「愛台灣」掛嘴邊，凡事先分藍綠、再分敵我，只要不支持民進黨政策，都被簡化成「不愛台灣」；賴總統的「愛國者論述」如出一轍，不信賴他的國防預算就是愛中國、不愛台灣，「愛國者論述」看似抵禦外敵、壓制在野，實則把國防安全與政治攻防綁在同一枚導彈，隨時可能一觸即發。當國防預算成為政黨攻訐的戰場、「愛台灣」被設定成單一選項，社會共識反而愈離愈遠。

賴總統把在野黨比喻為「愛國者治港」，固然能激化綠營選舉動員，卻無助於降溫兩岸緊張情勢；賴總統宣稱要打造「台灣之盾」，卻先製造社會分裂的「台灣之矛」，成為朝野最大的矛盾。