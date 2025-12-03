影／不滿徐國勇比喻 新黨衝民進黨中央丟衛生紙嗆「執政大落屎」

賴總統宣布8年投入1.25兆國防特別預算，面對在野質疑，民進黨秘書長徐國勇比喻「總不能上完廁所才去買衛生紙」，引發議論。民進黨今天舉行中常會，新黨副秘書長游智彬今持多個捲筒衛生紙赴民進黨中央黨部「踢館」，大嗆「民進黨執政大落屎」，被員警請到馬路對面。

游智彬不斷隔著馬路嗆聲，他看見民進黨立委王世堅受訪時，更直呼「你爸是共諜」，引發王世堅不滿回嗆，他稱徐國勇只是舉例，不必花時間評論比喻對不對，更何況增加國防安全有何不對？他也嗆，新黨愛統一就回中國去，不要身在台灣卻吆喝台灣要跟中國統一，會被全民唾棄。