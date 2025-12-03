快訊

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

川普簽署「台灣保證實施法案」 擬解除台美交流限制！陸外交部回應了

影／不滿徐國勇比喻 新黨衝民進黨中央丟衛生紙嗆「執政大落屎」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
新黨副秘書長游智彬今持多個捲筒衛生紙赴民進黨中央黨部「踢館」。記者黃婉婷／攝影
新黨副秘書長游智彬今持多個捲筒衛生紙赴民進黨中央黨部「踢館」。記者黃婉婷／攝影

賴總統宣布8年投入1.25兆國防特別預算，面對在野質疑，民進黨秘書長徐國勇比喻「總不能上完廁所才去買衛生紙」，引發議論。民進黨今天舉行中常會，新黨副秘書長游智彬今持多個捲筒衛生紙赴民進黨中央黨部「踢館」，大嗆「民進黨執政大落屎」，被員警請到馬路對面。

游智彬不斷隔著馬路嗆聲，他看見民進黨立委王世堅受訪時，更直呼「你爸是共諜」，引發王世堅不滿回嗆，他稱徐國勇只是舉例，不必花時間評論比喻對不對，更何況增加國防安全有何不對？他也嗆，新黨愛統一就回中國去，不要身在台灣卻吆喝台灣要跟中國統一，會被全民唾棄。

國防預算

延伸閱讀

自稱最後登陸台灣人遭中批「沒出息」 王世堅：我連美國都不去

「除非踏過我們屍體」談國防特別預算 王世堅：台灣不可能輕易認輸

徐國勇拿衛生紙喻軍購 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

反嗆徐國勇衛生紙說 藍委批1.25兆國防預算黑箱：他廁所沒燈？

相關新聞

「台灣之盾」1.25兆預算 凌濤：陷拼裝車疑慮「恐成台半盾」

賴清德總統日前提出8年編列400億美元國防特別預算，要籌購精準火砲及遠程精準打擊飛彈等七類項目，加速打造「台灣之盾」。桃...

影／不滿徐國勇比喻 新黨衝民進黨中央丟衛生紙嗆「執政大落屎」

賴總統宣布8年投入1.25兆國防特別預算，面對在野質疑，民進黨秘書長徐國勇比喻「總不能上完廁所才去買衛生紙」，引發議論。...

羅智強：幫賴總統立院辦團結十講配十問 保證風風光光

賴清德總統上周宣布將編列8年共新台幣1.25兆元國防特別預算後，行政院「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，...

賴總統批馬政府無兩岸紅利及和平 賴士葆：當時沒上兆保護費

賴清德總統昨天批評前總統馬英九執政時期，並無所謂兩岸紅利及和平。國民黨立委賴士葆表示，國內外評論都說馬政府時期兩岸最和平...

影／1.25兆遭擋 林飛帆：陸為武統準備、台為維護現狀

總統賴清德日前宣布8年投1.25兆國防特別預算，而國民黨、民眾黨2日在立法院程序委員會封殺國防特別條例。國安會副秘書長林...

藍白封殺軍購特別條例 李文忠嘆：朝野又將陷入抹黑抹紅

政府提出1.25兆元「不對稱戰力軍購特別條例」遭藍白聯手暫緩列案，無法排入本周五立法院院會議程。國防院前執行長李文忠擔憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。