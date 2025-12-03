快訊

賴總統批馬政府無兩岸紅利及和平 賴士葆：當時沒上兆保護費

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片

賴清德總統昨天批評前總統馬英九執政時期，並無所謂兩岸紅利及和平。國民黨立委賴士葆表示，國內外評論都說馬政府時期兩岸最和平繁榮，台灣得到的紅利是全球都知道，民主價值也分毫未少，更不用動輒千億上兆的保護費，還把護國神山搬家送人，賴總統是在睜眼說瞎話。

賴總統昨天接見北美洲台灣同鄉時表示，面對中國威脅，他提出反滲透因應策略，也提出國防特別預算要打造台灣之盾；在野黨卻準備走另外一條路，接受一個中國原則的九二共識。賴總統還批評，他當總統後翻閱資料，都沒看到馬英九執政的兩岸紅利，也沒有所謂的和平。

賴士葆指出，賴總統說馬英九8年任內沒有兩岸政治紅利，但國內外評論都說馬英九執政時期是兩岸最和平、最繁榮的期間，兩岸不但簽署23項協議，包括ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）、陸客觀光等交流熱絡。

賴士葆抨擊，當時民進黨整天潑糞說馬英九作為是賣台，殊不知台灣得到的紅利是全球都知道，而民主價值也分毫未少，更不用動輒千億上兆的保護費還要把護國神山搬家送人，賴總統現在是睜眼說瞎話、裝傻不知道，到底誰賣台？人民眼睛是雪亮的。

國防預算

