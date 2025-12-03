藍白封殺軍購特別條例 李文忠嘆：朝野又將陷入抹黑抹紅

政府提出1.25兆元「不對稱戰力軍購特別條例」遭藍白聯手暫緩列案，無法排入本周五立法院院會議程。國防院前執行長李文忠擔憂，朝野將陷入抹黑抹紅，不知道將國家安全及人民的憂心放在那裡？他仍呼籲備戰派及和中派，應該從北京的角度思考慘敗或慘勝的結果，設想如何避戰。

李文忠感嘆，在野黨團一如預期擋下1.25兆國防特別預算條例草案，可以預見這一題朝野及輿論勢必情緒激動地捲入攻防，互相抹黑抹紅，真正重要的戰略構想、效益評估、專業審查不見了，結果如何也不知道。

他分析，朝野一取向備戰，一取向和中，二者都是為了避戰，備戰是希望向國際社會展現保衛自我的決心，和中也是希望讓國際社會了解台灣願意與對岸對話和解，也都是讓習近平及解放軍高層下不了發動戰爭的命令。

不過前者恐怕被批評誤判兩岸軍事力量的差距，自欺欺人，後者則可能誤判中共統一台灣的意志，天真想像可以減緩北京的時間表。因此，北京應該不會理會台灣—不理會民進黨，也不理會國民黨，這真正是台灣共同的困境。

李文忠警告，可怕的是，北京對台統戰升級，分化滲透的力量也升級，朝野卻鬥得你死我活，不知伊于胡底，不知道政治智慧在那裡?不知道將國家安全及人民的憂心放在那裡？

他認為，備戰派及和中派如果肯為了避戰坐下來，首先要處理一件事，也就是從北京的角度設想如何避戰？那就要了解真正制約北京犯台的因素：首先「中國人不打中國人」，雖然綠營不會喜歡這句話。其次，開戰的代價：台海動盪,全世界含中國經貿嚴重受創，民主同盟的經濟制裁。第三，戰爭的代價：解放軍重創，中國沿海區域重創，經濟嚴重倒退，全世界民主同盟人民及台灣人民長期的敵意。

他分析，這樣的結果，一是共軍慘敗，導致習近平下台，中共可能下台，中國倒退30年。百年復興夢毀於一旦，台灣可能永遠分離出去。就算是共軍慘勝，除了習及中共可能不必下台，其它慘況都相同，打下來的台灣是破敗、百年仇恨、難以治理的台灣。