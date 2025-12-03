軍費占總預算比例相近 王鴻薇憂：台灣有烏克蘭化的傾向

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
推動國防特別預算，賴清德總統（前左二）昨視察宜蘭後備旅步三營教召訓練，了解無人機操作。圖／聯合報系資料照片
明年度國防預算編列9495億元，民進黨執政九年已暴增186.2%，總統賴清德現在又拋出8年1.25兆元特別預算，未來每年國防上支出恐落在1.1兆至1.2兆元區間。國民黨立委王鴻薇質疑，目前仍在打仗的烏克蘭，軍事支出占總支出則達31％，而明年台灣國防預算占總預算1/3，好像真的有烏克蘭化的傾向。

王鴻薇在臉書貼文表示，台灣國防預算到底太多？還是太少？最近美麗島電子報公布一項民調，問明年台灣國防預算占總預算1/3到底是太多還是太少？結果有33.5％民眾認為太多，35.9％民眾認為剛好，有13％認為太少。  

王鴻薇表示，多或少有自由心證，沒有比較沒有概念。目前仍在交戰中的俄羅斯普丁剛批准明年度預算，對烏克蘭的軍事支出占總支出達1/3，至於全部軍事支出，據媒體報導是占總支出的40％。另一方也在全力應戰的烏克蘭，軍事支出占總支出則達31％，以上兩個國家都是還在打仗的國家。

王鴻薇說，最近討論到台灣國防支出應不應該達到GDP5％，民進黨很多側翼舉了以色列的例子，說以色列的國防預算占GDP9％。以色列國會批准的今年年度國防支出約為1100億新謝克爾（以色列的貨幣），約占國內生產毛額GDP的9%，而 2025 年政府總預算為7560億新謝克爾。所以，以色列的國防預算占總預算支出不過14％，遠低於1/3。

王鴻薇質疑，從台灣國防預算的占比看來，好像真的有烏克蘭化的傾向。

