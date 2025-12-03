美前官員：美助台非慈善 台灣打造盾牌 華府應與台灣站在一起

美國國防部印太安全事務部前助理部長瑞特納和薛瑞福近日撰文表示，美國協助台灣不是做慈善事業，而是有利於美國的合理行為；台灣正在打造嚇阻的盾牌，華府應該與台灣站在一起。

華盛頓郵報一日刊登瑞特納和薛瑞福的投書。對於華府經常批評台灣沒有認真對待自我防衛，甚至以此來合理化美國減少對台的支持，瑞特納和薛瑞福肯定台灣在軍事支出上跨出一大步，指台灣的常態和特別國防預算相加起來已經超過台灣ＧＤＰ的百分之五，其中百分之三點三為核心防衛能力，另百分之二點一則為防衛相關項目，賴清德總統也稱現行國防支出是地板，不是天花板，未來預期會增加更多。

文章指出，台灣的新國防預算將彌補長期弱點，將更重視小型、靈活和致命的武器系統來最大化不對稱作戰能力；共軍幾乎每天持續在台灣周圍侵擾，已經創造出新常態，台灣不但需要不對稱作戰能力，也需要傳統的飛機、船艦和偵察系統來面對每日的挑釁。

文章表示，雖然台灣大幅增加國防支出、投資國家韌性來強化嚇阻能力，但也面臨挑戰，包括立法院是否認可這些投資，以及台灣國防仍須持續改革其訓練、維持和操作的方法，而全民韌性也必須從口號變成落實。川普政府施壓台灣增加國防支出是對的，但台灣不能單獨面對挑戰，尤其中國的經濟是台灣的廿倍大，美國必須持續扮演支持台灣的核心角色；美國幫助台灣並不是做慈善事業，而是符合美國的利益。

文中指出，一個更強大、更有韌性的台灣，減少戰爭的風險，也減少對美軍的危險。國防部長赫塞斯曾說，美國的目標是防止戰爭，讓戰爭因代價之高，和平變成唯一的選項；美國會用一面強大的嚇阻盾來做到這件事，台灣正打造這面盾牌，華府應該與台灣站在一起。