聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴：台灣人非坐等他人拯救

聯合報／ 記者張文馨陳熙文／連線報導
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照

副總統蕭美琴接受美國播客節目「戰情室」專訪時表示，她不清楚「二○三二年終局狀態說」，但和平不能建立在一方支配另一方之上；美軍是否會協防台灣？蕭美琴說，台灣人民並非坐等他人拯救，只要把兩岸開戰停留在假設階段，美國就不用做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。

蕭美琴表示，台灣從首次民選總統以來，中國的軍事威脅就持續存在；中國設計心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，試圖在台灣社會散布恐懼以迫使人屈服。她以校園霸凌為比喻，稱中國的心理戰著重在三領域，包括詆毀民主制度、攻擊北京視為威脅其社會秩序觀的個體，包含她本人、賴清德總統、立委等，接著還要分化台灣和美國，試圖宣傳美國不可靠、台灣沒朋友。

針對「二○三二年終局狀態說」，蕭美琴表示，不知為何有設定二○三二年時間點的問題；對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，和平不能建立在一方支配另一方之上，那絕對無法長久。

蕭美琴說，現實是中國對台灣抱持著強烈的民族主義敵意，軍事姿態極具侵略性，甚至威脅對台灣人民使用武力，這些都無助於相互尊重與永續和平；理想的狀況是，一個經濟和軍事方面強大且有自信的台灣，擁有國際支持，確保對自身未來的決定能受到尊重。

談到部分美國人民沒有意願在台海爆發衝突時由美軍介入，蕭美琴表示，台灣人民和美國人民的感受一樣，不希望台海發生戰爭，台灣所做的強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突一部分，「台灣人民並非坐等他人拯救」。

是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴表示，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定；台灣人民的自我防衛意志也是嚇阻衝突最重要的一環，台灣會持續採取自我強化的必要措施。

她也說，台灣從零打造台灣的無人機供應和能力，台美在這些領域的合作，有助於台灣加強不對稱作戰和嚇阻的能力，台美供應鏈若能合作，進步幅度會更大。

國防預算 蕭美琴 假訊息 賴清德 霸凌

延伸閱讀

參訪中油出磺坑日式宿舍群 蕭美琴：我也要多跟基層互動、多認識地方

影／何欣純組「市政辦公室」 已試營運月底「開箱」

台積電在美產高階晶片 蕭美琴：對美史上最大筆綠地投資

兩岸2032終局狀態？蕭美琴：台灣沒和平時間表 不知為何有時間點

相關新聞

賴總統：接受一中 未來「愛國者治台」

賴清德總統昨天表示，面對中國威脅，他提出反滲透因應策略，也提出國防特別預算要打造台灣之盾；在野黨卻準備走另外一條路，接受...

蕭美琴：台灣人非坐等他人拯救

副總統蕭美琴接受美國播客節目「戰情室」專訪時表示，她不清楚「二○三二年終局狀態說」，但和平不能建立在一方支配另一方之上；...

美前官員：美助台非慈善 台灣打造盾牌 華府應與台灣站在一起

美國國防部印太安全事務部前助理部長瑞特納和薛瑞福近日撰文表示，美國協助台灣不是做慈善事業，而是有利於美國的合理行為；台灣...

賴總統批「沒看到兩岸和平紅利」 馬辦反擊：怎還說得出口？

賴清德總統今接見北美洲台灣同鄉時，批評前總統馬英九任內國防預算不斷減縮，中國對台灣威脅越來越強烈。馬辦今回應，賴總統任內...

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例在立法院遭在野黨聯手封殺。賴清德總統今（2日）在總統府接見北美各地台灣會館訪問團...

國防特別條例遭暫緩列案 政院不解：遺憾立院提違憲要求又擋排案

在野以總統應針對8年1.25兆國防特別條例赴立法院國情報告，且要「即問即答」為由，先將行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。