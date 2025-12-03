賴總統：接受一中 未來「愛國者治台」

推動國防特別預算，賴清德總統（前左二）昨視察宜蘭後備旅步三營教召訓練，了解無人機操作。記者林伯東／攝影

賴清德總統昨天表示，面對中國威脅，他提出反滲透因應策略，也提出國防特別預算要打造台灣之盾；在野黨卻準備走另外一條路，接受一個中國原則的九二共識，中國國家主席習近平的九二共識、一個中國原則台灣方案就是「一國兩制」，未來就是「愛國者治台」，正如現在「愛國者治港」。賴還說，他當總統後翻閱資料，都沒看到前總統馬英九執政的兩岸紅利，也沒有所謂的和平。

國民黨副主席蕭旭岑表示，賴清德在競選總統前稱「我當選戰爭機率最低」，最近卻稱「二○二七中共武力犯台」，這已經不是一個總統失信於民的政治跳票，而是將兩千三百萬台灣人推向火線，複製烏克蘭模式的瘋狂行動。正常的人很難理解，明明遵循中華民國憲法與台灣地區與大陸地區人民關係條例，即可緩和兩岸關係，為何賴總統卻反其道而行要將台海帶向戰火，賴才是不折不扣的「害台者」。他也說，前副總統呂秀蓮質疑，為什麼納稅人的錢要去買武器，只滿足了美國的軍火商？把關不合理的軍購預算，在野黨立委是守護廣大勞工朋友的退休金。

馬辦昨回應，賴總統任內的國防預算是馬政府五倍，卻被經濟學人認為台灣是世界上最危險的地方，花這麼多錢卻換不到安全，賴總統怎還說得出口？賴總統說看了資料卻沒看到舉世公認的事實，也難怪先前「團結十講」才會有這麼多落差。

賴總統昨接見北美各地台灣會館訪問團時表示，現在要參選香港民主議會的議員，需要中國人挑選的愛國者才可以選，台灣一旦走向這條路，將可惜了過去所奠定的民主成果。愛國者是愛中國，國民黨內很多罵民進黨的、嫌棄台灣的也不是愛國者，因為在中國眼中，愛國者是現在要把台灣人變成中國人，認定台灣和中國是同一民族，「走向急統的人才是」。

賴總統還說，前總統馬英九任內的國防預算不斷減少，低於ＧＤＰ的百分之二，但中國軍事預算在馬八年任內卻不斷增加；馬英九認為只要不增加預算，就可以得到中國的善意回應，從今天的角度看來，這個情形並未發生。

賴總統表示，馬英九說八年執政有兩岸和平紅利，但他翻閱資料沒有看到所謂紅利，也沒有所謂和平。馬英九執政時經濟成長率百分之二點八，前總統蔡英文執政期間成長率百分之三點二，贏過馬英九是明顯事實；馬英九承諾要讓國民平均收入達三萬美元，這點是蔡英文任內才做到。

賴總統說，今年全年經濟成長率可望達百分之七，贏過日美和歐盟，「也贏過那個壞鄰居（指中國），壞鄰居今年差不多百分之四，而且都作假帳，而我們是做信用的。」民進黨執政對民主發展、保護國家有貢獻之外，也很會發展經濟，落實對人民的照顧，這不是嘴巴說說而已。