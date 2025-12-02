聽新聞
賴總統批「沒看到兩岸和平紅利」 馬辦反擊：怎還說得出口？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統。本報資料照片

賴清德總統今接見北美洲台灣同鄉時，批評前總統馬英九任內國防預算不斷減縮，中國對台灣威脅越來越強烈。馬辦今回應，賴總統任內的國防預算是馬政府的五倍，卻被經濟學人認為台灣是世界上最危險的地方，花這麼多錢卻換不到安全，賴總統怎還說得出口？

賴總統表示，馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當總統看了資料，「都沒有看到所謂紅利」。

馬英九辦公室指出，馬英九八年任內，是兩岸最和平，最繁榮的期間，不但兩岸簽署23項協議，包括ECFA與陸客觀光等，至今國內外的評論都認為是兩岸最穩定的時候。

馬辦表示，民進黨一向只聽自己想聽的、只看自己想看的，賴總統說看了資料卻沒看到舉世公認的事實，也難怪先前團結國家十講，會有這麼多和社會產生落差的情況。希望總統府幕僚提供給賴總統正確訊息，不要再讓總統發言貽笑大方了。

