國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例在立法院遭在野黨聯手封殺。賴清德總統今（2日）在總統府接見北美各地台灣會館訪問團時表示，面對中國對台威脅加劇，台灣提高軍事預算，而在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，未來恐成「愛國者治台」。

賴清德表示，面對中國威脅，他提出反滲透因應策略，也提出國防特別預算要強化戰力，打造台灣之盾；在野黨卻準備走另外一條路，接受中國要求，接受一個中國原則的九二共識；中國國家主席習近平說得很清楚，所謂九二共識一個中國原則的台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，正如現在「愛國者治港」一般。

賴總統說，現在要參選香港民主議會（指香港立法會）的議員，需要中國人挑選的愛國者才可以選，台灣一旦走向這條路，將可惜了過去所奠定的民主成果。

賴總統指出，愛國者是愛中國，國民黨內很多罵民進黨的、嫌棄台灣的也不是愛國者；在中國眼中，愛國者是現在要把台灣人變成中國人，認定台灣和中國是同一民族，走向急統的人才是。

賴總統表示，他身為總統、得到台灣人民的支持，就是要確保台灣安全和民主自由，讓子孫世代能生存；他肩負讓國家更安全、發展經濟和照顧人民的3項使命。

拿前總統馬英九的主張和政績來比較。賴總統說，馬英九任內的國防預算不斷減少，低於GDP的2%，而中國軍事預算在馬8年卻是不斷增加，對台灣威脅也越發強烈；馬英九認為只要不增加預算，就可以得到中國的善意回應，從今天的角度看來，這個情形並未發生。

賴總統表示，馬英九老是說8年執政有兩岸和平紅利，而他當了總統之後翻閱資料，都沒有看到所謂紅利，也沒有所謂和平，在馬英九任內，中國武力威脅越來越強。

賴總統說，馬英九執政時經濟成長率2.8%，前總統蔡英文執政期間成長率3.2%，贏過馬英九是明顯事實；馬英九承諾要讓國民平均收入達3萬美元，這點是蔡英文任內才做到。

賴總統說，今年全年經濟成長率可望達7%，贏過日美和歐盟，「也贏過那個壞鄰居（指中國），壞鄰居今年差不多4%，而且都作假帳，而我們是做信用的。」

賴總統表示，民進黨執政對民主發展、保護國家有貢獻之外，也很會發展經濟，落實對人民的照顧，這不是嘴巴說說而已。