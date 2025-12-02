快訊

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

1.25兆元國防特別條例遭擋 府：要求賴總統即問即答已違憲

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府強調，在野黨要求賴清德總統赴國會即問即答已違憲。聯合報系資料照
總統府強調，在野黨要求賴清德總統赴國會即問即答已違憲。聯合報系資料照

賴清德總統日前提出八年1.25兆元國防特別預算，並將特別條例草案送至立院，2日於程序委員會決議暫緩列案，在野黨要求賴總統應赴立院國情報告並即問即答。對此，總統府發言人郭雅慧晚間回應，在野立委提出違憲要求並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。

立法院程序委員會中午開會，討論院版《財劃法》修正草案，以及預算1.25兆的國防特別條例草案的排案。經在場18位委員表決後，同意與反對皆為9票，最終由會議主席、藍委翁曉玲投下同意票，確定兩案皆暫緩列案，不會排入立院5日議程。

針對1.25兆的國防特別預算的部分，在野黨團認為，特別條例草案書面資料僅用2頁A4紙編列、缺乏詳細說明，要求賴總統應赴立院進行國情報告，並接受國會即問即答，因此決議暫緩列案。

郭雅慧表示，賴總統對於國情報告已表達立場：只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，有助於確保人民安全與國家主權能夠免於威權擴張的威脅，賴總統非常願意在合法合憲的前提下，赴立法院就國政方針與國防特別預算向人民報告、爭取國會支持。

郭雅慧指出，有關國情報告以即問即答進行，《憲法法庭》已對《立法院職權行使法》的113年憲判字第9號的相關修法判決為違憲。在野立委提出違憲要求並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。

郭雅慧表示，國家安全無關意識形態之爭，期盼在周邊國家皆已不分朝野致力加強自我防衛韌性的時候，立法院朝野各政黨能夠跨越黨派與意識形態，團結一致，共同支持國防特別預算，以具體行動守護民主台灣。

國防預算 賴清德

延伸閱讀

徐斯儉任將國防部軍政副部長 王鴻薇：非軍人出身怎因應軍事採購？

徐斯儉任國防部軍政副部長 賴總統盼為國防革新注入全新動能

馬英九籲賴總統給兩岸和解機會 總統府：北京應停止破壞現狀

總統府指媒體錯誤解讀中國大陸2027攻台 民眾黨批賴總統「失言硬推責任」

相關新聞

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例在立法院遭在野黨聯手封殺。賴清德總統今（2日）在總統府接見北美各地台灣會館訪問團...

國防特別條例遭暫緩列案 政院不解：遺憾立院提違憲要求又擋排案

在野以總統應針對8年1.25兆國防特別條例赴立法院國情報告，且要「即問即答」為由，先將行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰...

「除非踏過我們屍體」談國防特別預算 王世堅：台灣不可能輕易認輸

賴清德總統宣布未來8年內，將編列1.25兆國防特別預算。民進黨立委王世堅今表示，台灣人追求和平的第一步，就是要做好戰爭的...

在野要求國情報告即問即答 民進黨斥違憲：嘴上挺國防卻扯後腿

賴清德總統日前指出，若朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願到國會就國政方針向人民報告，但在野黨認為應「即問即答」，民進黨發...

8年1.25兆國防預算遭在野封殺 綠斥：藍版財劃法8年挖走11兆

在藍白聯手下，立法院程序委員會封殺政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案」，民進黨團幹事長鍾佳濱批評，暫緩...

徐國勇拿衛生紙喻軍購 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

賴清德總統拋出1.25兆軍購特別預算，遭在野批評，民進黨秘書長徐國勇則以「總不能上完廁所才去買衛生紙」來比喻，引發失當質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。