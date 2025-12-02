1.25兆元國防特別條例遭擋 府：要求賴總統即問即答已違憲

賴清德總統日前提出八年1.25兆元國防特別預算，並將特別條例草案送至立院，2日於程序委員會決議暫緩列案，在野黨要求賴總統應赴立院國情報告並即問即答。對此，總統府發言人郭雅慧晚間回應，在野立委提出違憲要求並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。

立法院程序委員會中午開會，討論院版《財劃法》修正草案，以及預算1.25兆的國防特別條例草案的排案。經在場18位委員表決後，同意與反對皆為9票，最終由會議主席、藍委翁曉玲投下同意票，確定兩案皆暫緩列案，不會排入立院5日議程。

針對1.25兆的國防特別預算的部分，在野黨團認為，特別條例草案書面資料僅用2頁A4紙編列、缺乏詳細說明，要求賴總統應赴立院進行國情報告，並接受國會即問即答，因此決議暫緩列案。

郭雅慧表示，賴總統對於國情報告已表達立場：只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，有助於確保人民安全與國家主權能夠免於威權擴張的威脅，賴總統非常願意在合法合憲的前提下，赴立法院就國政方針與國防特別預算向人民報告、爭取國會支持。

郭雅慧指出，有關國情報告以即問即答進行，《憲法法庭》已對《立法院職權行使法》的113年憲判字第9號的相關修法判決為違憲。在野立委提出違憲要求並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。

郭雅慧表示，國家安全無關意識形態之爭，期盼在周邊國家皆已不分朝野致力加強自我防衛韌性的時候，立法院朝野各政黨能夠跨越黨派與意識形態，團結一致，共同支持國防特別預算，以具體行動守護民主台灣。