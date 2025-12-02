快訊

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

在野要求國情報告即問即答 民進黨斥違憲：嘴上挺國防卻扯後腿

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前指出，若朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願到國會就國政方針向人民報告，但在野黨認為應「即問即答」，民進黨發言人吳崢批評，總統以最大的誠意向國會報告軍購預算，在野黨仍執意要求違憲的「一問一答」，彷彿只想爭取表演時間，嘴上說支持國防，實際行為卻不斷扯後腿，把國防安全當成政治攻防的工具。

吳崢質疑藍白「遵守憲法有這麼難？」去年硬推的「國會擴權法案」要求總統國情報告即問即答，已被憲法法庭明確判定違憲，如今卻故態復萌。賴總統主動表達願向立院說明軍購特別預算，藍白卻更在意能不能藉機上演政治秀。

吳崢進一步提到，今年六月，賴總統以國家元首高度邀請在野領袖聽取國安簡報，希望朝野共同對外，維持國家穩健前行，結果在野黨因「沒有直播」為由缺席。如今又對總統的善意視若無睹，把國防議題包裝成政治鬥爭，只關心媒體焦點與網路聲量，明顯是政治算計。

吳崢強調，這些行為只證明一件事，就是藍白口頭支持國防，實際上卻不支持國家提升自我防衛能力，不斷向國際傳遞錯誤訊息。正如美國參議員所言，他們持續在玩危險的政治遊戲，將國家與人民的安全置於不顧，更把國防議題拿來當作政治操作的工具。

國防預算 吳崢 賴清德

延伸閱讀

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人備戰2026 二立委有望接任

鄭麗文批賴清德1.25兆國防預算玩火民進黨嗆：又幫中國大陸講話

【重磅快評】「一國兩區」先行者蔡英文，民進黨超尷尬

民進黨：藍白黨主席會談成批鬥大會 無助團結台灣、難以推動國家前進

相關新聞

徐國勇拿衛生紙喻軍購 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

賴清德總統拋出1.25兆軍購特別預算，遭在野批評，民進黨秘書長徐國勇則以「總不能上完廁所才去買衛生紙」來比喻，引發失當質...

「除非踏過我們屍體」談國防特別預算 王世堅：台灣不可能輕易認輸

賴清德總統宣布未來8年內，將編列1.25兆國防特別預算。民進黨立委王世堅今表示，台灣人追求和平的第一步，就是要做好戰爭的...

國防特別條例遭暫緩列案 政院不解：遺憾立院提違憲要求又擋排案

在野以總統應針對8年1.25兆國防特別條例赴立法院國情報告，且要「即問即答」為由，先將行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰...

在野要求國情報告即問即答 民進黨斥違憲：嘴上挺國防卻扯後腿

賴清德總統日前指出，若朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願到國會就國政方針向人民報告，但在野黨認為應「即問即答」，民進黨發...

8年1.25兆國防預算遭在野封殺 綠斥：藍版財劃法8年挖走11兆

在藍白聯手下，立法院程序委員會封殺政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案」，民進黨團幹事長鍾佳濱批評，暫緩...

政院版財劃法、1.25兆國防特別條例 在野擋下未列立院議程

賴清德總統提出8年1.25兆預算的國防特別條例，在野已揚言暫緩列案。立法院程序委員會今上演表決大戰，民進黨方面欲讓攸關1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。