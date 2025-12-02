8年1.25兆國防預算遭在野封殺 綠斥：藍版財劃法8年挖走11兆

在藍白聯手下，立法院程序委員會封殺政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案」，民進黨團幹事長鍾佳濱批評，暫緩列案作法不合規章，他並質疑藍營深知杯葛預算有困難，因此要求總統國情報告作為對價，接下來可能會頻頻提出不合理要求，製造拒審預算藉口，將密切注意。

民進黨立委沈伯洋也質疑，相較國民黨版財劃法8年拿走11兆，台灣8年1兆的國防特別條例卻直接被擋，不可思議。

政院版財劃法、立委赴中須納管的兩岸條例及國防特別條例等，都在今天中午遭藍白聯手封殺，無法排入下次院會報告事項議程，因此無法交付相關委員會審查，引發綠營不滿，民進黨團隨即舉行「保台灣的都擋、賣台灣的都過」記者會發聲，質疑藍白阻擋護台法案、賣台法案卻衝衝衝、逕付二讀，協商過水後再表決通過。

民進黨團書記長陳培瑜指出，今天院會有一系列逕付二讀的法案，其中最荒謬的國民黨立委陳玉珍所提的離島建設條例修法，盼在金門、馬祖及澎湖設置自由貿易示範區，相關規定、建設定義由縣市政府說了算，卻要中央埋單，還可能成為中國洗產地地區，「到底是你陳玉珍以後當縣長說了算？還是北京政府跟你說了算？」

陳培瑜續指，政院版財劃法今天繼續被程序委員會「冰凍」，國民黨雖有立委公開支持，但國民黨只願意支持自家版本並要求行政院執行，也能想見未來財劃法覆議時，國民黨立委會如何刁難行政團隊；她說，所有條例和預算都希望團結台灣人，「不管你是哪一黨，我們都是同一國」。

陳培瑜說，上周陳玉珍率金門縣府、議會代表拜會各黨團，表達對離島建設有很高期待，盼經濟發展、民生越來越好，她雖然認同以上說法，但「國家安全也要好」，如果沒了這項前提，其他都是假象。

民進黨立委沈伯洋引用網友所言，稱「全世界有哪個國家在發民防手冊時有一群人在生氣」，這是詭異現象，卻在台灣真實發生；當世界各國都在準備軍備，面對可能衝突，台灣8年1兆的國防特別條例卻直接被擋，相較國民黨版財劃法8年拿走11兆，擺在任何國家都不可思議。

沈伯洋指出，國家重要的人流、金流及資訊流，國民黨卻為中國對台滲透大開後門，人流部分，透過修正國籍法讓中配不放棄國籍就能參政、中配「6改4」讓中國人更快拿到台灣身分證；金流方面，靠離島建設條例中的兩岸自貿示範區為一國兩制鋪路；資訊流上，近年力度愈來越大，還讓紅媒更快取得正式地位。行政權一定會守住，但麻煩人流會影響選舉，與獨立機關中選會有關，屆時不一定擋得下來。