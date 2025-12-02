「除非踏過我們屍體」談國防特別預算 王世堅：台灣不可能輕易認輸

賴清德總統宣布未來8年內，將編列1.25兆國防特別預算。民進黨立委王世堅今表示，台灣人追求和平的第一步，就是要做好戰爭的準備，也告訴敵人不要欺人太甚，若是局勢逼得我國一定要動手，台灣不可能輕易認輸投降，「除非踏過我們屍體」，但如果中共願拋出善意，兩岸經濟文化可交流。

王世堅今接受直播節目「中午來開匯」專訪，主持人黃光芹問及1.25兆國防特別預算，王世堅表示，賴總統大方向是對的，且各國都在美國的建議與提醒下，大幅度增加軍事預算，強化軍事防衛，總統也一定願意到國會來對人民報告。立法院邀約國情報告的程序完備，賴總統一定會來報告，且賴清德口才辨給，賴長期對台灣治國方針看法，尤其針對國防部分，有想法如何讓國防更完備，既然提出1.25兆，就要有準備來對所有國人作報告，這是最基本的。

王世堅指出，賴總統提針對軍事特別預算1.25兆大方向是對的，全世界不只有台灣，包含歐盟、日本、韓國等，也都在美國建議提醒之下，大幅度提高國防預算，這10年來世局變化大，這些相較窮兵黷武、集權的國家，都已經大規模整備軍武，也多次在俄烏戰爭透露出好戰的徵象。

王世堅認為，台灣人追求和平的第一步，就是要做好戰爭的準備，台灣是愛好和平的國家，當做好戰爭準備，士農工商可以過好和平生活，也告訴敵人不要欺人太甚，若是局勢逼得一定要動手，台灣不可能輕易認輸投降，「除非踏過我們屍體」，但如果中共拋出善意，停下軍演，不要軍艦環台，兩岸經濟文化可以交流。

王世堅指出，中國的定義太大了，文化的中國、歷史的中國、地緣上的中國，這些歷史、文化、血緣、宗教，台灣不否認與中國有相通的關係，但政治關係上絕對不是中國人，台灣只要在政治上與之區隔，如果台灣連血緣、文化、宗教都切割的話，那就很容易引起中共炒作民族主義，並指台灣人背宗忘祖，若如此，中國還在政治上侵權踏戶，那台灣正當性就有了，相信其他國家也會同情支持台灣。

王世堅強調，我國同胞一定要集結成最大公約數，不管是台獨、華獨或是維持現狀派，台灣2300萬人只要「非統」的就要聯合在一起，聯合在一起把規矩訂出來；例如高科技產業不要到中國投資；三不原則不要踩，把規矩講清楚進行城市、文化交流，就不必抹紅，大家照規則走，另國家要增加調查局、國安局的人力資源，在兩岸關係下必須強力蒐證。