國防特別預算1.25兆元 賴總統：保護國安兼推產業轉型

賴清德總統2日前往宜蘭縣視導「後備旅步三營教育召集訓練」，他重申，總經費1兆2,500億元的國防特別預算，將推動國防自主，讓台灣的基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面又能推動產業經濟的發展。

包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、全民防衛動員署署長廖建興、後備指揮部指揮官余文鎮、作戰區指揮官陳文星及宜蘭縣後備旅旅長張進龍等，皆陪同行程。

賴總統抵達後，首先視導無人機操作、阻絕設置訓練及小部隊戰鬥演練。接著前往體育館視察召員住宿空間，了解教召訓練執行情況，並頒發加菜金慰勉官兵及召員戰備訓練辛勞。

賴總統致詞表示，國家建軍之目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平。國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後備部隊是國家整體防衛力量的基石，如果能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓國軍戰力進一步地提升。

賴總統指出，這次教育召集秉持著國軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，有以下幾個重點：

第一，將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練新的里程碑。當各位召員戰士能夠熟練地操作無人機之後，回去仍然可以向交通部民航局申請證照。相信對未來整個工作生涯，或者是國軍的需要，一定有莫大的幫助。

第二，特別將城鎮作戰所需要的各項戰技也列入後備教育召集的訓練當中。讓各位召員戰士，在戰術位置報到，不是到軍營報到之後再拉出來到戰術位置。而且這一次的召員戰士有70%是宜蘭的子弟，對在地非常嫻熟。

另外，也訓練了各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥的訓練以及戰傷訓練等等，無非是想要讓每一位召員戰士，都能夠具備每一樣戰術所需求的戰技。

第三，這一次的教召，將關鍵戰術思維引進並落實。例如教官團隊中加入了曾經赴美接受訓練的人員，他們帶回了寶貴的戰術思維與知識，讓各位能夠迅速掌握整合無人機到部隊，並實施演練的能力，來提升整體戰力。

賴總統強調，和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平。即便是要去進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。

賴總統說，為了要因應中國大陸持續擴大對台灣併吞的野心，也為了要妥善因應中國大陸的灰色地帶侵擾，要避免中國大陸以訓轉演、以演轉戰。上周他特別召開國安高層會議，並宣布透過兩大「守護民主台灣國家安全行動方案」，特別提出每年1,560億元，為期8年、總經費1兆2,500億元的國防特別預算。

他說明，政府將建置「台灣之盾」，在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全。

賴總統也說，希望透過國防特別預算，建置分層防禦、高度感知、成功攔截的效能。也希望透過國防特別預算，推動國防自主，讓台灣的基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面又能推動產業經濟的發展。

賴總統表示，在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，又或是以新教召方式來訓練各位召員，無非都是想要利用實力來確保國家安全以及區域的和平穩定。國家安全完全沒有任何妥協空間，國家主權和自由民主的核心價值是立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場。

他提到，召員透過教召訓練，來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也正是透過實力達到真和平的重要戰力。再過三天，各位就要準備解召了，這次教召訓練的成功，展現了大家的學習精神，更代表有獲得精實的訓練。