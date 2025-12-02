徐國勇拿衛生紙喻軍購 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點
賴清德總統拋出1.25兆軍購特別預算，遭在野批評，民進黨秘書長徐國勇則以「總不能上完廁所才去買衛生紙」來比喻，引發失當質疑。台北市長蔣萬安今天也表示，「厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上」，把國防軍備比喻成廁所的衛生紙，「我覺得有點奇怪。」
徐國勇以「總不能上完廁所才去買衛生紙」的比喻來反擊在野黨質疑1.25兆軍購特別預算。北市議員侯漢廷今天也批徐誰家上廁所，會花1/3到1/2家產買衛生紙？屁股是用鑽石鑲的？買衛生紙是為了擦屁股，但現在的情況是，台灣之前訂的F16V的衛生紙，錢付了，貨卻還沒到。
蔣萬安今天赴議會總質詢，也被問及1.25兆國防軍購特別預算的比喻說法，蔣萬安也批評徐國勇，比喻有點奇怪，
厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上。
