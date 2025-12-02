快訊

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

立院三讀！汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」 電車將納入

徐國勇拿衛生紙喻軍購 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天也表示，「厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上」，把國防軍備比喻成廁所的衛生紙，「我覺得有點奇怪。」記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天也表示，「厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上」，把國防軍備比喻成廁所的衛生紙，「我覺得有點奇怪。」記者林麗玉／攝影

賴清德總統拋出1.25兆軍購特別預算，遭在野批評，民進黨秘書長徐國勇則以「總不能上完廁所才去買衛生紙」來比喻，引發失當質疑。台北市長蔣萬安今天也表示，「厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上」，把國防軍備比喻成廁所的衛生紙，「我覺得有點奇怪。」

徐國勇以「總不能上完廁所才去買衛生紙」的比喻來反擊在野黨質疑1.25兆軍購特別預算。北市議員侯漢廷今天也批徐誰家上廁所，會花1/3到1/2家產買衛生紙？屁股是用鑽石鑲的？買衛生紙是為了擦屁股，但現在的情況是，台灣之前訂的F16V的衛生紙，錢付了，貨卻還沒到。

蔣萬安今天赴議會總質詢，也被問及1.25兆國防軍購特別預算的比喻說法，蔣萬安也批評徐國勇，比喻有點奇怪，

厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上。

國防預算 徐國勇 蔣萬安 賴清德

延伸閱讀

奪少棒冠軍卻無人留萬華升學...硬體成主因 蔣萬安諾一個月內解困境

反嗆徐國勇衛生紙說 藍委批1.25兆國防預算黑箱：他廁所沒燈？

徐國勇1.25兆軍備衛生紙說 侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

西螺藝術家蘇慧棉獲國軍文藝銀像獎 徐國勇親往貼紅榜

相關新聞

徐國勇拿衛生紙喻軍購 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

賴清德總統拋出1.25兆軍購特別預算，遭在野批評，民進黨秘書長徐國勇則以「總不能上完廁所才去買衛生紙」來比喻，引發失當質...

政院版財劃法、1.25兆國防特別條例 在野擋下未列立院議程

賴清德總統提出8年1.25兆預算的國防特別條例，在野已揚言暫緩列案。立法院程序委員會今上演表決大戰，民進黨方面欲讓攸關1...

影／院版財劃法暫緩列案 民進黨立委譴責破壞程序正義

行政院版《財劃法》修法草案遭立院程序委員會封殺，程序委員會今天中午再度開會，除了院版財劃法拚付委外，另外行政院針對立院修...

1.25兆國防特別條例、政院版財劃法遭擋 吳思瑤斥藍白尸位素餐

立法院今天中午舉行程序委員會，1.25兆國防特別條例與政院版財劃法都被暫緩列案。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直呼火大，...

影／1.25兆軍購預算 傅崐萁喊話賴清德總統立院國情報告

國民黨立院黨團總召傅崐萁等人上午在議場前舉行記者會，傅崐萁質疑「哪一年國防部在申辦一整年的國防預算當中，有曾經提及202...

請賴總統先答1.25兆軍費預算四問題 民眾黨同意暫緩列案

賴清德總統提出1.25兆元國防特別預算，民眾黨立法院黨團今天提出四問。民眾黨團總召黃國昌表示，麻煩賴總統履行過去提出的承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。