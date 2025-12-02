政院版財劃法、1.25兆國防特別條例 在野擋下未列立院議程

賴清德總統提出8年1.25兆預算的國防特別條例，在野已揚言暫緩列案。立法院程序委員會今上演表決大戰，民進黨方面欲讓攸關1.25兆軍費的國防特別條例、行政院日前提出的「財政收支劃分法」修正草案等排入議程，但經表決，朝野同票，會議主席翁曉玲投下關鍵一票，兩案均暫緩列案。

賴總統提出高額國防特別預算，國民黨立院黨團書記長羅智強上午受訪表示，總統應到立法院進行國情報告、接受國會詢答，讓國人認識特別預算對台灣的影響為何，會給總統府、民進黨緩衝期，在程序委員會則會將特別預算暫緩列案。

立院程序委員會今午聚焦兩大重點，一為行政院版財劃法修正草案能否成功被排入下次院會議程，另一為涉及1.25兆的國防特別條例能否被排入議程。國民黨團提案，由於行政院版財劃法修正草案，試算表未出爐，草案持續暫緩列案。但藍白未阻擋行政院提出的覆議案。

另外針對國防特別條例，藍白在程序委員會，提案暫緩列案。雙方上演表達大戰，雙方表決人數相同，但會議主席翁曉玲投下關鍵一票，令政院版財劃法修正草案、國防特別條例等，均被暫緩列案，不排入5日立法院會。

民進黨團書記長陳培瑜帶隊，高舉手牌、高聲抗議，表示藍白不要再擋國防預算，不要再擋院版財劃法，更痛斥藍白是吳三桂。民進黨立委王義川也扯開喉嚨，大喊民眾黨不要擋國防預算。因民進黨立委抗議，翁曉玲出言制止，表示請維持現場秩序。

針對藍白希望總統赴立院國情報告，必須採「一問一答」的方式，陳培瑜說，總統說明非常清楚，對於到立院國情報告相關方法跟內容都可以協商，只要符合憲政，藍白不願意實質討論，只會製造衝突對立，藍白荒謬的財劃法才會造成國家財政危機。