影／院版財劃法暫緩列案 民進黨立委譴責破壞程序正義

行政院版《財劃法》修法草案遭立院程序委員會封殺，程序委員會今天中午再度開會，除了院版財劃法拚付委外，另外行政院針對立院修正之《財劃法》提請覆議案也排入討論，最終朝野共識放行《財劃法》覆議案，而院版財劃法以及1.25兆的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》在藍白表決人數優勢下暫緩列案。

賴清德總統宣布將編列1.25兆特別國防預算，提升台灣防衛戰力，行政院通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，預計編列上限1.25兆元特別預算。中午在程序委員會討論是否可以排入院會議程，但由於朝野並無共識，在程序委員會上進行表決，最終藍白皆以10票對綠營的9票，院版《財劃法》修法、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》皆被暫緩列案，不排入立法院會，民進黨立委高舉「譴責違法檔案，惡意破壞程序正義」、「台灣要安全」等標語抗議。 立法院程序委員會表決，藍白以10票對綠營的9票，將院版《財劃法》修法、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》暫緩列案，不排入立法院會，民進黨立委高舉「譴責違法檔案，惡意破壞程序正義」、「台灣要安全」等標語抗議。記者曾學仁／攝影