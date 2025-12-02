影／1.25兆軍購預算 傅崐萁喊話賴清德總統立院國情報告
國民黨立院黨團總召傅崐萁等人上午在議場前舉行記者會，傅崐萁質疑「哪一年國防部在申辦一整年的國防預算當中，有曾經提及2027年中共有能力完成武統台灣的任務?」。認為賴清德沒有以中華民國總統之尊好好向國人清楚說明，向國會誠實報告，卻是採用國際投書的方式表達。且國人完全不知道1.25兆要拿來買什麼武器。貿然在全國人民完全不知道的情況下要個空白授權，今天就要塞進立法院的程序委員會。
傅崐萁表示，賴清德競選總統時，承諾願到國會做國情報告並接受立委的詢答，但不曉得賴清德所說承諾能否落實，還是真正的「萊爾校長」，希望賴清德一本初衷，能到立法院有問有答、一問一答，「我們會以最高的禮遇來迎接賴總統」。
