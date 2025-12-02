請賴總統先答1.25兆軍費預算四問題 民眾黨同意暫緩列案

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌（右）、立委林憶君（左）上午舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統」記者會。記者曾學仁／攝影
賴清德總統提出1.25兆元國防特別預算，民眾黨立法院黨團今天提出四問。民眾黨團總召黃國昌表示，麻煩賴總統履行過去提出的承諾，就是請他到立法院接受立委諮詢，「審計長諮詢怎麼進行，賴總統來就怎麼進行」，民眾黨團同意在程序委員會暫緩列案。

民眾黨立法院黨團上午舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統」記者會，針對賴總統提出1.25兆元對美軍購提出四問，分別為「是否敢保證如期交貨」、「是否敢保證即時形成戰力」、「是否敢保證不排擠社福支出」及「是否敢來國會接受提問」。

黃國昌表示，台灣的國防安全、國防自主與國防預算都是非常嚴肅的問題，沒想到民進黨秘書長徐國勇以「不能上完廁所才去買衛生紙」這種不倫不類的話當作比喻，如果按照徐國勇的說法邏輯，我國向美國採購F-16V戰機超過2000億元，結果至今連一張衛生紙都沒有拿到。

黃國昌指出，面對1.25兆元的天價軍購預算，賴總統只用兩張紙就要拿預算，這樣的事情讓大家都無法接受，民進黨一方面高喊強化自我防衛，另一方面卻惡意抹紅在野黨的監督，「放任自家秘書長鬥爭在野黨、放任國防部大跳票、放任總統販賣恐懼，這才是台灣最大的危機。」

黃國昌也說，大家都支持強化自主防衛能力，但是面對過去高額的軍購預算，東西沒有拿到還不斷延宕跳票，如今又要編列1.25兆元特別預算，請問賴總統是否敢保證能夠如期交貨、並且形成即時戰力，同時不會排擠與一般人民息息相關的社福相關支出？

針對國民黨團有意邀請賴總統進行國情報告，黃國昌受訪時表示，賴總統過去在政見發表會提出的承諾，現在最重要的事情還是請他履行承諾，如果民進黨宣稱是諮詢不是質詢，那就請他前來國會接受立委諮詢，「我們對審計長諮詢怎麼進行，賴總統來國會就怎麼進行。」

此外，立法院程序委員會今天討論院會議程，外界關注國防特別條例能否付委審查。黃國昌對此則說，面對1.25兆元的天價特別預算，民眾黨團目前只有收到兩張紙，希望賴總統能夠先回答四問，「在他正面回應這些問題以前，我們的立場會是同意暫緩列案。」

