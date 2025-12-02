反嗆徐國勇衛生紙說 藍委批1.25兆國防預算黑箱：他廁所沒燈？

賴清德總統日前宣布8年投入1.25兆元國防特別預算，在野黨質疑戰爭將至。民進黨秘書長徐國勇昨回應說，強化防衛等同戰爭來臨，等於拋棄自我防衛能力，總不能上完廁所才去買衛生紙。國民黨立委賴士葆今說，合理軍費當然要維持，只是現在錢怎麼花全部進黑箱，「徐國勇廁所沒燈嗎 ?」

賴士葆批評，徐國勇說備戰如同買衛生紙，從掃把到衛生紙，用嘴巴打仗一向是民進黨專長，一篇投書就要1.25兆元特別預算，讓台灣每人負債5萬多，賴清德總統先向美國表忠，才開國安會向人民報告，8年後誰當總統還不知道，支票倒是先幫著開好，合理軍費當然要維持，只是現在錢怎麼花全部進黑箱，「徐國勇廁所沒燈嗎 ?」

國民黨立委柯志恩也說，如此攸關國家安危的大事，被徐國勇比喻成上廁所，不倫不類，「兵者，國之大事，存亡之道，不可不察」，拿買衛生紙和國防預算混為一談、賣弄話術，只能說無比莽撞與輕佻。

柯志恩指出，任何國家都需要防衛力量，但不可能把大半資源全砸進軍武，如果備戰必能避戰，為何古今中外戰爭不曾停歇？以烏克蘭為例沒有努力避戰嗎？沒有得到西方大力支持嗎？結果落入今日悲慘、屈辱的下場，台灣真要步上烏克蘭的後塵嗎？

柯志恩認為，戰爭會毀掉一切，執政黨若為選舉利益，大賣「芒果乾」，把備戰當政治操作，這就像在一桶桶瓦斯堆中玩火，國家安全豈能如此兒戲？呼籲賴總統下次開講，能否告訴台灣人民，要不要兩岸和平？有沒有能力追求和平？難道只有無止盡的砸錢在國防這一途嗎？更何況，多項軍購至今仍延宕、無法如期交貨，到底備什麼戰、政府真把人民當傻瓜嗎？