快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

反嗆徐國勇衛生紙說 藍委批1.25兆國防預算黑箱：他廁所沒燈？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片

賴清德總統日前宣布8年投入1.25兆元國防特別預算，在野黨質疑戰爭將至。民進黨秘書長徐國勇昨回應說，強化防衛等同戰爭來臨，等於拋棄自我防衛能力，總不能上完廁所才去買衛生紙。國民黨立委賴士葆今說，合理軍費當然要維持，只是現在錢怎麼花全部進黑箱，「徐國勇廁所沒燈嗎 ?」

賴士葆批評，徐國勇說備戰如同買衛生紙，從掃把到衛生紙，用嘴巴打仗一向是民進黨專長，一篇投書就要1.25兆元特別預算，讓台灣每人負債5萬多，賴清德總統先向美國表忠，才開國安會向人民報告，8年後誰當總統還不知道，支票倒是先幫著開好，合理軍費當然要維持，只是現在錢怎麼花全部進黑箱，「徐國勇廁所沒燈嗎 ?」

國民黨立委柯志恩也說，如此攸關國家安危的大事，被徐國勇比喻成上廁所，不倫不類，「兵者，國之大事，存亡之道，不可不察」，拿買衛生紙和國防預算混為一談、賣弄話術，只能說無比莽撞與輕佻。

柯志恩指出，任何國家都需要防衛力量，但不可能把大半資源全砸進軍武，如果備戰必能避戰，為何古今中外戰爭不曾停歇？以烏克蘭為例沒有努力避戰嗎？沒有得到西方大力支持嗎？結果落入今日悲慘、屈辱的下場，台灣真要步上烏克蘭的後塵嗎？

柯志恩認為，戰爭會毀掉一切，執政黨若為選舉利益，大賣「芒果乾」，把備戰當政治操作，這就像在一桶桶瓦斯堆中玩火，國家安全豈能如此兒戲？呼籲賴總統下次開講，能否告訴台灣人民，要不要兩岸和平？有沒有能力追求和平？難道只有無止盡的砸錢在國防這一途嗎？更何況，多項軍購至今仍延宕、無法如期交貨，到底備什麼戰、政府真把人民當傻瓜嗎？

國防預算 賴清德 徐國勇 賴士葆 柯志恩

延伸閱讀

徐國勇1.25兆軍備衛生紙說 侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

西螺藝術家蘇慧棉獲國軍文藝銀像獎 徐國勇親往貼紅榜

【重磅快評】抗中牌衛生紙找廁所 徐國勇的律師語病

1.25兆遭在野質疑…徐國勇辯護「不能如廁後才買廁紙」 藍委：問題在馬桶不通

相關新聞

1.25兆國防特別條例、政院版財劃法遭擋 吳思瑤斥藍白尸位素餐

立法院今天中午舉行程序委員會，1.25兆國防特別條例與政院版財劃法都被暫緩列案。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直呼火大，...

影／1.25兆軍購預算 傅崐萁喊話賴清德總統立院國情報告

國民黨立院黨團總召傅崐萁等人上午在議場前舉行記者會，傅崐萁質疑「哪一年國防部在申辦一整年的國防預算當中，有曾經提及202...

請賴總統先答1.25兆軍費預算四問題 民眾黨同意暫緩列案

賴清德總統提出1.25兆元國防特別預算，民眾黨立法院黨團今天提出四問。民眾黨團總召黃國昌表示，麻煩賴總統履行過去提出的承...

反嗆徐國勇衛生紙說 藍委批1.25兆國防預算黑箱：他廁所沒燈？

賴清德總統日前宣布8年投入1.25兆元國防特別預算，在野黨質疑戰爭將至。民進黨秘書長徐國勇昨回應說，強化防衛等同戰爭來臨...

影／賴政府1.25兆軍購預算 黃國昌：包裝操弄恐懼沒辦法接受

民眾黨立院黨團總召黃國昌、立委林憶君上午在黨團舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統！」記者會，表示民進黨秘書...

藍籲賴總統立院報告1.25兆軍費 朱立倫：用合憲方式向全民釋疑

國民黨智庫、國家政策研究基金會今召開董事會，前主席朱立倫卸任董事長，由新任黨主席鄭麗文接掌。針對賴清德是否赴立院國情報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。