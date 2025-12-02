影／賴政府1.25兆軍購預算 黃國昌：包裝操弄恐懼沒辦法接受

快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌（右）、立委林憶君（左）上午在黨團舉行記者會，黃國表示應該要讓人民安心的總統，卻爲了要包裝1.25兆天價軍購預算，操弄恐懼，讓大家沒有辦法接受。記者曾學仁／攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌（右）、立委林憶君（左）上午在黨團舉行記者會，黃國表示應該要讓人民安心的總統，卻爲了要包裝1.25兆天價軍購預算，操弄恐懼，讓大家沒有辦法接受。記者曾學仁／攝影

民眾黨立院黨團總召黃國昌、立委林憶君上午在黨團舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統！」記者會，表示民進黨秘書長徐國勇為了推銷1.25兆對美軍購，以「上廁所沒衛生紙」來做比喻，賴總統既然宣稱「2027北京就要武統台灣」，那請問2027年能買到多少衛生紙？

黃國昌表示賴總統既然宣稱「2027北京就要武統台灣」，全台灣人民都受到劇烈的驚嚇，就算在臉書上改成就要完成武統台灣的準備，一個應該要讓人民安心的總統，卻為了要包裝1.25兆天價軍購預算，操弄恐懼。黃國昌強調在野黨全力支持提升台灣的國防實力，但近年來國防部卻不斷跳票，不只國防自主承諾跳票，多項對美採購案更是嚴重延宕，甚至還有合約簽完後還漲價的案例，讓大家沒有辦法接受。

國防預算 黃國昌 徐國勇

