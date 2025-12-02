藍籲賴總統立院報告1.25兆軍費 朱立倫：用合憲方式向全民釋疑

國民黨智庫、國家政策研究基金會今召開董事會，前主席朱立倫卸任董事長，由新任黨主席鄭麗文接掌。針對賴清德是否赴立院國情報告，朱立倫表示，總統如能向全民說明，這是很好的機會，相信總統只要願意來立院說明，立委應該要尊重總統的一個方式，讓總統能再次說明，減少所有民眾疑慮。

朱立倫今卸任智庫董事長，他在受訪時表示，今天交卸智庫和身心障礙基金會，全面離開黨的相關事務，祝福智庫未來在新任董事長的帶領下，能提供給立法院黨團或是藍白相關的一些重要建議。尤其他相信鄭麗文一定有很多新創意、新想法。

朱立倫說，過去幾年，智庫扮演非常重要的角色，雖然輕量化，它也的確發揮了最大功能。立法院通過這些福國利民的法案，或是每一次選戰當中的牛肉，都是靠著智庫大家一起努力的。除了專任以外，有非常多學術專家都是最大的志工，非常謝謝大家的努力跟辛苦。

至於賴總統到立法院國情報告，是否採取即問即答方式？朱立倫認為，總統是負責國家大政，尤其是國防、外交、兩岸的重大決策。這次有這麼重大的特別預算，如果總統能來向全民說明，這是一個很好的機會；至於方式，當然要符合憲法相關的規定。

朱立倫說，相信總統只要願意來立法院說明，立法委員應該要尊重總統的一個方式，讓總統能做再次說明，讓所有民眾的疑慮能減少，大家來共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助的。

此外，經濟部長龔明鑫指出，若所有程序都以最快、最順利方式進行，核三廠2028年初就可通過核安會審查、啟動重啟程序。

朱立倫說，不重啟又有什麼樣的方法呢？民進黨在硬拗，全世界都在重啟、或開始使用各種新的核能，台灣要逆勢而為，有這個條件、有這個方法嗎？「務實一點比較重要」，民進黨用硬拗的方式，絕對沒有辦法讓台灣的經濟面對缺乏能源的最大困境。