支持國防不支持凱子軍購 傅崐萁籲賴總統立院報告1.25兆軍費並詢答

賴清德總統提出8年1.25兆國防特別條例，國民黨立院黨團今上午舉行記者會，總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等同台。傅崐萁表示，賴清德競選總統時，承諾願到國會做國情報告並接受立委的詢答，盼一本初衷而到立法院問答，「我們會以最高的禮遇來迎接賴總統」。

針對賴清德提出的高額國防特別預算，傅崐萁說，國民黨團支持國防、軍購，但對賴清德所稱的中共會在2027年完成武統台灣，試問有哪一年國防部在申辦一整年的國防預算當中，有曾經提及2027年中共有能力完成武統台灣的任務？在完全沒有任何資訊的情況之下，賴清德沒有以中華民國總統之尊好好向國人清楚說明，向國會誠實報告，竟是採用國際投書的方式。

傅崐萁表示，今天在台灣擁有最大權力的人就是賴清德，既然要增加台灣需要的相關準備，為什麼不到國會來講清楚？為什麼不讓人民理解，而是選向海外投書的方式表達，要人民舉債，再給賴清德1.25兆。要買什麼武器，國人完全不知道，今天就要塞進立法院的程序委員會，貿然在全國人民完全不知道的情況下要個空白授權。看到在民進黨執政9年中，已經支付9千億台幣，但是武器都沒有拿到，再加上已經通過了2834億的8艘潛艦建造費用，一艘建造的費用是日本的4倍以上，且設備遠不及日本的潛艦，中間到底多少人謀不臧？

傅崐萁指出，當錢已經付掉，武器卻遙遙無期，配合賴清德總統所說2027年中共就會完成武統台灣。希望賴清德必須到國會，跟全國國人講清楚。這些都是人民的血汗錢，必須看緊人民荷包，且更希望我國政策能夠維繫兩岸和平，而不是成為下一個烏克蘭，讓台灣人民用血肉長城，抵抗賴清德把大家推上戰場的浩劫。再次強調支持國防，但不支持凱子軍購，更不支持挑釁造成的戰爭，要台灣人民接受最沉重的代價。

傅崐萁說，賴清德競選總統時，承諾願到國會做國情報告並接受立委的詢答，但不曉得賴清德所說承諾能否落實，還是真正的「萊爾校長」，希望賴清德一本初衷，能到立法院有問有答、一問一答，「我們會以最高的禮遇來迎接賴總統」，到立法院國情諮詢並備質詢，但不是賴清德到立法院發布新聞稿，掉頭就走，那在總統府開記者會就可以了，不需要到立法院來。身為第一個到立法院國情報告的元首，請帶著誠意以及解惑，讓全國人民能清楚到底為何要向國人拿這麼多錢，迫切的理由是什麼。

針對美麗島電子報最新民調，指賴清德滿意度達40.9%，較上期略增0.8個百分點，不滿意度達53.3%等，傅崐萁說，民調長期趨勢可以看看，短期的變化不用太在意，都在誤差範圍內，但有個不變的事實是賴清德就職到現在每況愈下，不滿意度遠遠高於滿意度，這是大家共識，所以國會議員更應該加大力度，監督行政院施政，是否能深切回應基層民意。據傳賴清德很高興也願意來立法院，所以必須為人民解決所有的疑問，迫切危機都要清楚後，才能把人民的血汗錢讓政府支用。