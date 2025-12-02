藍嗆1.25兆國防特別條例暫緩列案 綠：沒有權力 回頭是岸

行政院會日前通過國防部提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入1.25兆經費，立法院程序委員會今將進行排案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，程序委員會應按照法規排定審查順序，沒有暫緩的權力，呼籲在野回頭是岸。

針對賴清德總統提出8年1.25兆國防特別條例，國民黨立院黨團書記長羅智強今表示，總統應到立法院進行國情報告、接受國會詢答，會給總統府、民進黨承諾的緩衝期，在中午的程序委員會中會將特別預算暫緩列案。

鍾佳濱表示，今日中午12時的程序委員會，民進黨團有兩項主張，第一是行政院版的1.25兆國防預算特別條例可以交付本周五院會，再交付委員會審查，程序委員會應該根據立院相關法規，排定審查順序，並沒有暫緩的權力。

「投資國防就是投資和平，呼籲在野回頭上岸！」鍾佳濱表示，不要在程序委員會阻擋行政院依憲法規定提送給立院審議的案子。上周行政院通過院版財劃法，但很遺憾一開始就遭藍白杯葛抵制。今日仍希望行政院案子透過程序委員會順利交付院會進行三讀程序。

鍾佳濱認為，民主最重要討論，程委會應將案子送交委員會，透過委員會中心主義審查。今天最主要向國民黨、民眾黨為多數的程序委員會進行呼籲，希望能順利將行政院版的兩項法案送交審查。

針對在野黨要求賴總統國情報告一事，鍾佳濱指出，去年藍白主導修改立法院職權行使法，經過憲法法庭審理，已做出解釋，認為部分違憲、部分合憲，合憲部分是立法院可透過程序邀請總統來做國情報告，總統也可以主動表達，在立法院同意下進行國情報告。

鍾佳濱說，國情報告內容要由總統就國家重大施政方針向立法院說明，委員若有不明白之處，可以提出詢問，再由總統視情況回答，這跟先總統李登輝在國民大會也有同樣制度設計，事實上立法院職權行使法的國情報告，就是沿襲當年方式。若總統在國情報告有實質接受立法院詢答的過程，就會侵犯行政、立法兩院職權，大家應依憲合法來進行。