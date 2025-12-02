擋1.25兆國防特別條例 羅智強：給賴總統承諾國情報告並詢答緩衝期

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長羅智強。圖／聯合報資料照片
賴清德總統提出8年1.25兆國防特別條例，國民黨立院黨團書記長羅智強今上午表示，總統應到立法院進行國情報告、接受國會詢答，讓國人認識特別預算對台灣的影響為何，會給總統府、民進黨緩衝期，在中午的程序委員會中會將特別預算暫緩列案。

賴清德日前投書外媒，表示我國將編列400億美元國防特別預算，不久後即於總統府舉行記者會正式宣布。賴清德提出高昂國防特別預算，引發在野質疑。國民黨團首席副書記長林沛祥率先拋出，要求賴清德赴立法院進行國情報告。

羅智強今表示，總統針對重大國政赴立院國情報告並接受詢答，是賴清德選舉時的承諾，希望兌現諾言。這麼重要的事情，不僅是來國會報告，也應接受國會詢答，把人民關心的問題透過立院的民代向賴清德一一提出。這有助於讓國人認識天價特別預算，對台灣的影響是什麼。

羅智強指出，在賴清德承諾來立院進行國情報告與詢答之前，國民黨會給總統府跟民進黨中央「緩衝期」，因此在今日的程序委員會中，會將特別預算暫緩列案，希望賴清德能當有肩膀、負責任的總統，向全民報告國防預算，賴清德為何那麼篤定中共會在2027年武統台灣，需要在國會詢答時說清楚。

國防預算 羅智強 賴清德

