徐國勇1.25兆軍備衛生紙說 侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

賴清德總統宣布編列1.25兆元國防特別預算，遭在野質疑，民進黨秘書長徐國勇反批「總不能上完廁所才去買衛生紙」。新黨北市議員侯漢廷今酸，誰家會花三分之一到二分之一的家產去買衛生紙？過去買的東西沒到貨，民進黨卻繼續砸錢，根本「深化債務」。

侯漢廷今在臉書指出，徐國勇把軍備比喻說，「總不能上完廁所才去買衛生紙。」誰家上廁所，會花三分之一到二分之一的家產去買衛生紙？大酸「你屁股是用鑽石鑲的？還是你拉的是比特幣？」

他說，買衛生紙是為了擦屁股，但現在情況是，台灣之前訂F16V的衛生紙，錢付了，貨還沒到，現在是光著屁股在馬桶上坐了3年，民進黨卻說不行，「雖然之前的紙還沒來，但我預感8年後我會拉一場大的，所以我現在要再花1.25兆元，預購8年後的衛生紙。」

侯漢廷直言，過去買的東西沒到貨，正常人是催貨，民進黨卻選擇繼續砸錢，美其名「深化台美關係」，根本是「深化債務」。

他說，F16V是四代半戰機，但對岸六代機都出來了；五代機有全方位體系化作戰，看看印巴空戰，飛機看到飛機前就炸了。海鯤號11月交艦跳票，坦克沒有反無人機設備。等於台灣花大錢買iPhone10，但到貨時，世界已經在玩iPhone18了。

侯漢廷認為，當衛生紙要用到二分之一至三分之一的家產，正常人發現會思考有沒有其他的方式。兩岸有沒有非軍事的手段能和平避戰？只想到「投降」？那就是執政黨的無能和無智。