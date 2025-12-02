快訊

薛瑞福等美前國防官員投書：美國助台不是慈善事業

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部印太安全事務部前助理部長瑞特納（Ely Ratner）和薛瑞福（Randall Schriver）近日撰文表示，美國協助台灣不是做慈善事業，而是有利於美國的合理行為；他們指出，台灣正在打造嚇阻的盾牌，華府應該與台灣站在一起。

華盛頓郵報1日刊登瑞特納和薛瑞福的投書。對於華府經常批評台灣沒有認真對待自我防衛，不但支出太少、改革太慢、太依賴其他國家，甚至以此來合理化美國減少對台的支持，瑞特納和薛瑞福肯定台灣在軍事支出上跨出了一大步，指台灣的常態和特別國防預算相加起來已經超過台灣GDP的5%，其中3.3%為核心防衛能力，另2.1％則為防衛相關的項目。

兩人也指出，賴清德總統稱現行國防支出是地板，不是天花板，未來預期會增加更多。

文章指出，台灣的新的國防預算將彌補台灣長期的弱點，將更重視小型、靈活和致命的武器系統來最大化不對稱作戰能力，包括無人機、防空網絡、機動性火箭砲，以及反艦飛彈。

文章也指出，共軍機乎每天持續在台灣周圍侵擾，已經創造出新的常態，認為台灣不但需要不對稱作戰能力，也需要傳統的飛機、船艦和偵察系統來面對每日的挑釁。

文章表示，雖然台灣大幅增加國防支出、投資國家韌性來強化嚇阻能力，但也面臨挑戰，包括立法院是否會認可這些投資，以及台灣國防仍須持續改革其訓練、維持和操作的方法，而全民韌性也必須從口號變成落實。

文章提到，川普政府施壓台灣增加國防支出是對的，但台灣不能單獨面對挑戰，尤其中國的經濟是台灣的20倍大，所以美國必須持續扮演支持台灣的核心角色；文章表示，美國幫助台灣並不是做慈善事業，而是符合美國的利益，保持台海的和平與穩定。

文章指出，一個更強大、更有韌性的台灣減少戰爭的風險，也減少對美軍的危險，並提到，國防部長赫塞斯曾說，美國的目標是防止戰爭，讓戰爭的代價之高，和平變成唯一的選項，而美國會用一面強大的嚇阻盾來做到這件事。

文章說，台灣正在打造這面盾牌，而華府應該與台灣站在一起。

國防預算

