日專家：川普「無償軍援台灣」歸零

日本筑波大學中國問題研究所長遠藤譽一日發表文章指出，對比拜登政府最後兩年多次對台軍援，美國總統川普完全未再動用「總統撥款權（ＰＤＡ）」提供台灣無償軍事支援，且川普第一任承諾今年交付台灣至少廿八架Ｆ—十六Ｖ戰機，但至今掛零。若台灣發生緊急狀況，川普出動美軍協防可能性偏低，因此不會出現日相高市早苗先前談「台灣有事」構成日本存立危機事態的狀況。

雅虎日本網站一日刊出遠藤的文章，她彙整美國政府對台軍援，拜登政府二○二三年三月至二○二四年十二月間，共十九次提供或宣布對台軍售與軍援，其中包括三次行使ＰＤＡ。川普迄今僅二次宣布對台軍售，分別是十一月十三日以提供零件和後勤支援為主，以及十一月十七日簽約提供「國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）」相關裝備，但需等到二○三一年完成後才會交付。特別注意的是，川普第二任動用ＰＤＡ援台情況完全歸零。

遠藤另引述華盛頓郵報九月報導，指川普拒絕批准逾四億美元對台軍援，希望在與中國大陸商討貿易協議和領袖會談之際避免事端，象徵美對台政策重大轉變。在美中貿易戰、北京強烈反制背景下，存在許多「不願讓習近平不悅」因素，使得川普更無意願無償軍援台灣。

她據此推論，在川普第二任期，即使台灣發生事態，美軍出動援助的可能性也極低；對日本而言，若美軍不出動，高市所謂「日本存立危機事態」自然無法成立。

遠藤指出，川普第一任雖曾批准對台出售六十六架Ｆ—十六Ｖ戰機，並將在二○二五年交付廿八架，但原定今年交付的戰機，至今一架未到位。路透報導，台灣空軍參謀長李慶然一日表示，美方延遲交付的Ｆ—十六Ｖ戰機預計十二月展開飛行測試，目前採購的六十六架，已有五十四架進入生產階段。

遠藤的文章寫道，今年只剩一個月，若美方戰機交付台灣，中方必定強烈抗議，美中關係可能破裂，這對高市防衛台灣的立場可能是好消息。種種動向顯示美中利用台灣角力，當下可能是局勢走向的重要轉折點，日本應格外關注。