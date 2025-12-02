快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

日專家：川普「無償軍援台灣」歸零

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

日本筑波大學中國問題研究所長遠藤譽一日發表文章指出，對比拜登政府最後兩年多次對台軍援，美國總統川普完全未再動用「總統撥款權（ＰＤＡ）」提供台灣無償軍事支援，且川普第一任承諾今年交付台灣至少廿八架Ｆ—十六Ｖ戰機，但至今掛零。若台灣發生緊急狀況，川普出動美軍協防可能性偏低，因此不會出現日相高市早苗先前談「台灣有事」構成日本存立危機事態的狀況。

雅虎日本網站一日刊出遠藤的文章，她彙整美國政府對台軍援，拜登政府二○二三年三月至二○二四年十二月間，共十九次提供或宣布對台軍售與軍援，其中包括三次行使ＰＤＡ。川普迄今僅二次宣布對台軍售，分別是十一月十三日以提供零件和後勤支援為主，以及十一月十七日簽約提供「國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）」相關裝備，但需等到二○三一年完成後才會交付。特別注意的是，川普第二任動用ＰＤＡ援台情況完全歸零。

遠藤另引述華盛頓郵報九月報導，指川普拒絕批准逾四億美元對台軍援，希望在與中國大陸商討貿易協議和領袖會談之際避免事端，象徵美對台政策重大轉變。在美中貿易戰、北京強烈反制背景下，存在許多「不願讓習近平不悅」因素，使得川普更無意願無償軍援台灣。

她據此推論，在川普第二任期，即使台灣發生事態，美軍出動援助的可能性也極低；對日本而言，若美軍不出動，高市所謂「日本存立危機事態」自然無法成立。

遠藤指出，川普第一任雖曾批准對台出售六十六架Ｆ—十六Ｖ戰機，並將在二○二五年交付廿八架，但原定今年交付的戰機，至今一架未到位。路透報導，台灣空軍參謀長李慶然一日表示，美方延遲交付的Ｆ—十六Ｖ戰機預計十二月展開飛行測試，目前採購的六十六架，已有五十四架進入生產階段。

遠藤的文章寫道，今年只剩一個月，若美方戰機交付台灣，中方必定強烈抗議，美中關係可能破裂，這對高市防衛台灣的立場可能是好消息。種種動向顯示美中利用台灣角力，當下可能是局勢走向的重要轉折點，日本應格外關注。

國防預算 川普 對台 日本 軍援 戰機 美中關係 美軍

延伸閱讀

川普證實通話委內瑞拉總統馬杜洛 傳催離境保命

美軍疑對運毒船殺無赦惹議 川普挺自家防長

抗通膨無效 川普降物價承諾跳票

川普降通膨找嘸速效藥 選民已沒耐心

相關新聞

日專家：川普「無償軍援台灣」歸零

日本筑波大學中國問題研究所長遠藤譽一日發表文章指出，對比拜登政府最後兩年多次對台軍援，美國總統川普完全未再動用「總統撥款...

顧立雄：全面檢討「戰鬥部隊」定義

藍營立委提出志願役官兵加給調為三萬元，賴清德總統今年三月拋出官兵「戰鬥部隊加給」從每月三千至五千元，增為七千至一萬二千元...

當台灣之盾遇上對岸馭空戟 一道小學生就能算的數學題

當賴清德總統11月25日投書《華盛頓郵報》，披露將於近期提出史無前例的400億美元特別預算案，以投資國防產業，發展尖端科技，加速打造有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的「台灣之盾」防空系統。只隔了約兩天，陸媒《成都日報》就突然爆出大陸四川一家民營企業凌空天行已成功試射一款廉價高超音速飛彈的消息。這是巧合嗎？恐怕不是。

台灣之盾首波鎖定增購愛3 顧立雄：有助防空都是籌獲潛在項目

國防部正在跟美國在台協會（AIT）合作，研擬9項對美軍購要價書，其中涵蓋賴總統所提「台灣之盾」所需首批對美採購第4套具備...

酸國民黨附和統一 徐國勇：不能上完廁所才去買衛生紙

賴總統宣布編列1.25兆國防特別預算，遭在野批評「戰爭將至準備打仗」。民進黨秘書長徐國勇今批，這是「不正當連結」，中了共...

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

賴總統提出「台灣之盾」構想，據悉，國防部正與美國在台協會安全合作組，針對「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算草案」預擬的特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。