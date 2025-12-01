台灣之盾首波鎖定增購愛3 顧立雄：有助防空都是籌獲潛在項目

國防部正在跟美國在台協會（AIT）合作，研擬9項對美軍購要價書，其中涵蓋賴總統所提「台灣之盾」所需首批對美採購第4套具備美軍現役整合戰鬥指揮系統（ICBS）的愛國者3型飛彈等。國防部長顧立雄今（1）日在立法院表示，凡是有助整體防空目標能力的達成，相關的指管決策系統，都是我國未來籌獲潛在項目。

國顧立雄上午赴立法院外交及國防委員會以「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」為題提出專案報告，並備質詢。賴清德總統日前提出1.25兆元台幣國防預算的構想，台美現正研議制定對美9項大型軍購要價書。對此，顧立雄會前受訪表示，涉及對美軍購的具體項目，國防部已經與美方進行初步協調，美方尚未正式知會美國國會之前，不會對外說明具體案項，待相關程序完成後，國防部會再對外作進一步說明。

據了解，針對台美現正研議制定的9項軍購要價書，內容涵蓋「台灣之盾」所需首批對美採購第4套，並具備美軍現役整合戰鬥指揮系統（ICBS）的愛國者3型飛彈，同時提升我現役9個愛國者連至美軍指管系統。有關我防空指管整合方案，目前已有美商諾格公司提出的「整體作戰指揮系統（ＩＢＣＳ）」案與安杜里爾公司（Anduril）所提「次世代指管（ＮＧＣ２）」案，兩套系統都是獲美國陸軍採用或實驗中的指管整合方案。

對此，顧立雄表示，我國一直以來不斷提升整體防空系統能力，能夠增加重層攔截網、有效透過AI輔助提高攔截率，是我國整體防空目標，凡是有助整體防空目標能力的達成，相關的指管決策系統，若能夠達到以上要求事項，都是我國未來籌獲潛在項目。